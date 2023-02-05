Треть машин на стоянках NVA - конфискованные у пьяных водителей

На стоянках агентства предусмотрено 850 мест для автомобилей, и до 27 января на них находилось 663 автомобиля, 32% из которых были переданы на хранение за вождение в нетрезвом виде.

У NVA имеется пять автостоянок в Кулдиге, Лудзе, Валмиере, Мадоне и Риге.

Как сообщалось, в ноябре прошлого года вступили в силу поправки к Уголовному закону, предусматривающие уголовную ответственность за вождение или обучение вождению, если концентрация алкоголя в дыхании или крови превышает 1,5 промилле. Также уголовное наказание предусмотрено за вождение в состоянии наркотического опьянения. Если водитель управлял автомобилем в состоянии сильного опьянения или отказался от проверки на наличие опьяняющих веществ, автомобиль у него конфискуется. В случаях, когда транспортное средство принадлежит другому лицу, с виновного взыскивается его стоимость.

С 25 ноября прошлого года до 1 января против водителей было начато 107 уголовных процессов за управление или обучение управлению транспортным средством в состоянии сильного алкогольного опьянения, еще 14 процессов было возбуждено за вождение под воздействием наркотических веществ, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

За отказ от проверки на наличие опьяняющих веществ начато 13 уголовных процессов.