В Латвии начали активно конфисковывать автомобили за езду в пьяном виде, и теперь их может купить любой желающий. Машины выставляются на аукцион Службы государственных доходов (СГД), а цену устанавливает покупатель. Есть только один нюанс - при покупке нельзя проверить техническое состояние автомобиля. Нарушает ли такая система права потребителей и пользуются ли конфискованные машины спросом, разбирался RUS TVNET.
Купить можно, а проверить нельзя: как проходят аукционы конфискованных автомобилей?
Что происходит с конфискованными автомобилями?
С 25 ноября прошлого года за езду в пьяном виде, если концентрации алкоголя в крови превышает 1,5 промилле, к водителям применяется уголовная ответственность и конфискация автомобиля. Если задержанный за рулем в состоянии опьянения не является владельцем автомобиля, его возвращают владельцу, а виновный водитель должен выплатить стоимость авто.
Конфискованные машины сначала хранятся на стоянках Государственного агентства снабжения по всей Латвии. После получения звонка из полиции агентство должно забрать автомобиль в течение четырех часов. Позже СГД продает автомобили на аукционе.
"Спрос очень большой"
Поправки в Уголовном законе значительно увеличили количество автомобилей, которые СГД ежегодно принимает на учет.
Заместитель директора финансового управления СГД Инара Солостея указала LTV: "В январе прошлого года мы приняли на учет 36 автомобилей, в январе этого года - уже 90 машин. Таким образом, можно сделать вывод, что это число выросло минимум в три раза".
Спрос на конфискованные автомобили очень большой. "Совсем недавно на один автомобиль у нас было 241 предложение", - добавила она.
"Предыдущая практика показывает, что в среднем в год в результате ценового опроса продавалось 250 автомобилей. С начала этого года были проведены уже 83 автомобильных аукциона. С января было продано 18 машин, предназначенных для участия в дорожном движении, и 20 автомобилей для переработки", - сообщила RUS TVNET представитель СГД Кристине Аугсткалне-Яунберзиня.
По данным СГД, около 10% ценовых предложений поступило от юридических лиц и около 90% - от физических лиц. В январе 2023 года автомобили были проданы только физическим лицам.
На данный момент самым дорогим автомобилем, проданным на аукционе СГД в 2023 году, был BMW X5. За него предложили 7150 евро.
Как проходит аукцион?
Порядок продажи имущества, принадлежащего государству, определяется правилами Кабинета министров.
После того как вступает в силу решение суда или постановление прокурора о конфискации транспортного средства, оно направляется в СГД. СГД не анализирует и не выясняет, почему имущество было конфисковано, и не оценивает имущество, принадлежащее государству, а только исполняет приговоры или решения о конфискации, сообщили RUS TVNET в службе.
Автомобили находятся не в СГД, а на парковках Государственного агентства снабжения.
Сообщение о ценовых опросах публикуется на портале СГД. Там можно найти краткое описание транспортного средства, фотографии и условия предложения своей цены.
Объявление о ценовых опросах публикуется на сайте СГД в разделе "Par mums" в подразделе Rīcība ar valstij piekritīgo mantu. Форма для подачи ценового предложения "Uzaicinājums" публикуется по ссылке, указанной на сайте СГД рядом с каждым объявлением об опросе цен.
Заполненную и подписанную форму в указанный срок нужно отослать на почту: VPM.lietvediba@vid.gov.lv.
"Это не классический аукцион с повышением цен, а опрос цен. Тот, кто предложит самую высокую цену, выигрывает транспортное средство. Каждый подает свое предложение индивидуально, отправляя подписанную заявку", - поясняют в СГД.
Конфискованные транспортные средства могут приобрести как физические, так и юридические лица, а также сами владельцы конфискованных автомобилей, если они соответствуют трем требованиям: у претендента не могут быть долги по налогам на сумму более 150 евро, он не может быть неплатежеспособным и находиться под санкциями.
СГД также указывает информацию о том, где находится имущество, а также контактные данные сотрудника, с которым можно связаться, чтобы договориться об осмотре.
Однако потенциальным покупателям не раскрывается, конфисковано ли это транспортное средство у пьяного водителя или это какое-то другое транспортное средство.
Начальную цену СГД не устанавливает. Транспортное средство продается по самой высокой предложенной цене. Информация о предложенных ценах публично доступна на домашней странице СГД.
Все деньги от продажи имущества, принадлежащего государству, зачисляются в государственный бюджет, отметили в СГД.
Купить можно, а проверить нельзя
Несмотря на то, что конфискованные автомобили на аукционах СГД может приобрести любой желающий, у покупателей нет возможности тщательно проверить автомобиль. Оценить его перед покупкой можно только внешне. Также разрешается завести машину, но проехаться на ней нельзя. Это значит, что покупатель, по сути, приобретает кота в мешке.
В СГД отметили, что правила проведения аукциона в ближайшее время менять не планируется.
Такая практика не нарушает Закон о защите прав потребителей,
сообщила RUS TVNET представитель Центра защиты прав потребителей (PTAC) Санита Гертмане.
На имущество, которое реализуется на аукционах в результате решения суда или прокурора и деньги с продажи которого идут в государственный бюджет, не действует Закон о защите прав потребителей. В законе такое имущество указано как исключение, оно не считается "товаром".
"Поэтому о таком товаре может быть предоставлена более ограниченная информация или покупатель не может тщательно проверить его.
Таковы риски в случаях, когда товар приобретается на аукционах, и потребитель должен это учитывать", - комментирует Гертмане.
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