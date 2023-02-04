Купить можно, а проверить нельзя: как проходят аукционы конфискованных автомобилей?

Часть формы ценового опроса СГД Фото: https://www.vid.gov.lv/

Заполненную и подписанную форму в указанный срок нужно отослать на почту: VPM.lietvediba@vid.gov.lv.

Автомобиль, который выставлен на аукцион СГД Фото: https://www.vid.gov.lv

"Это не классический аукцион с повышением цен, а опрос цен. Тот, кто предложит самую высокую цену, выигрывает транспортное средство. Каждый подает свое предложение индивидуально, отправляя подписанную заявку", - поясняют в СГД.

Конфискованные транспортные средства могут приобрести как физические, так и юридические лица, а также сами владельцы конфискованных автомобилей, если они соответствуют трем требованиям: у претендента не могут быть долги по налогам на сумму более 150 евро, он не может быть неплатежеспособным и находиться под санкциями.

СГД также указывает информацию о том, где находится имущество, а также контактные данные сотрудника, с которым можно связаться, чтобы договориться об осмотре.

Однако потенциальным покупателям не раскрывается, конфисковано ли это транспортное средство у пьяного водителя или это какое-то другое транспортное средство.

Начальную цену СГД не устанавливает. Транспортное средство продается по самой высокой предложенной цене. Информация о предложенных ценах публично доступна на домашней странице СГД.

Все деньги от продажи имущества, принадлежащего государству, зачисляются в государственный бюджет, отметили в СГД.

Купить можно, а проверить нельзя