В пятницу, 3 февраля, на большой сцене Рижского русского театра имени Михаила Чехова состоялась премьера пьесы Вуди Аллена "Централ-парк Вест" в постановке художественного руководителя театра Сергея Голомазова.
Фото ⟩ "Централ-парк Вест" Вуди Аллена в Рижском театре им. Чехова
Галерея: Спектакль "Централ-парк Вест"
Режиссер Сергей Голомазов о спектакле:
"От Вуди Аллена обычно ждут смешных историй, и он, как правило, оправдывает ожидания.
Но "Централ-парк Вест" - не только эксцентричная комедия положений, но и саркастическая пьеса-разоблачение, и мне особенно интересен именно этот слой смыслов.
На поверхности - ситуация, достойная анекдота: супружеская измена и ряд сопутствующих сюрпризов для всех вовлеченных сторон. А вот если копнуть глубже, то вырисовывается более серьезная тема: как бы ни был человек успешен, состоятелен и удачлив, это не гарантирует наличия высоких душевных качеств и не страхует от внутренней пустоты и невежества, и рано или поздно подлинное содержание личности все равно раскроется. К тому же в некоторых ситуациях шелуха - равно как и позолота - слезает особенно быстро, причем и с людей, и с отношений. Попробуем рассказать - и сыграть - об этом. Так что смешно, конечно, будет, но, полагаю, и повод задуматься найдется".
Галерея: Премьера спектакля "Централ-парк Вест"
В спектакле заняты: Екатерина Фролова, Вероника Плотникова, Виталий Яковлев, Игорь Чернявский, Татьяна Зачест, Юлия Бернгардт, Константин Никулин, Владислав Янушенок.
Спектакль дополнен живой музыкой.
Музыканты: Владимир Тузов - клавишные, Дмитрий Карпов - бас-гитара, Юлия Савельева - гитара, Антон Высоцкий - ударные, Родион Кузьмин - вокал.
Расписание спектаклей доступно здесь.
Режиссер Сергей Голомазов
С 1 октября 2018 года - художественный руководитель Рижского русского театра имени Михаила Чехова.
Заслуженный деятель искусств РФ, лауреат многочисленных театральных премий. Окончил Государственный институт театрального искусства им. А. Луначарского (ГИТИС) - факультет "Режиссура драмы" (мастерская профессора А. А. Гончарова); получил два диплома с отличием - по специальностям "Актер драматического театра и кино" и "Режиссер драматического театра". В 1992-93 годах учился в аспирантуре РАТИ (ГИТИС). Параллельно играл в Театре им. В. Маяковского. С 1993 года сотрудничает с Рижским русским театром. Несколько лет преподавал режиссуру и актерское мастерство на режиссерском факультете в РАТИ. С 2007 года по 2019 год - художественный руководитель Театра на Малой Бронной. Ставил спектакли во Франции, Украине и Германии.
Поставил спектакли: "Когда лошадь теряет сознание" (1993), "Соколы и вороны" (1994), "Варшавская мелодия" (2009), "Метод Грёнхольма" (2011), "Дорога на Дувр" (2013), "Опасный поворот" (2015), "Почтисчастье" (2017), "1900-й. Легенда о пианисте" (2017), "Граф Монте-Кристо. Я - Эдмон Дантес" (2019), "Канкун" (2019).
Режиссер в спектаклях: "1900-й. Легенда о пианисте", "Бунт Вероники Плотниковой "Вопреки", "Граф Монте-Кристо. Я - Эдмон Дантес", "Да здравствует Королева, виват!", "Канкун", "Метод Грёнхольма", "Мост Рига - Голливуд", "Почтисчастье", "Раймонд Паулс в Рижском русском театре", "Село Степанчиково", "Централ-парк Вест", "Чак. Рига. Женщина", "Это случилось в Виши".
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