Фото ⟩ "Централ-парк Вест" Вуди Аллена в Рижском театре им. Чехова

Режиссер Сергей Голомазов

С 1 октября 2018 года - художественный руководитель Рижского русского театра имени Михаила Чехова.

Заслуженный деятель искусств РФ, лауреат многочисленных театральных премий. Окончил Государственный институт театрального искусства им. А. Луначарского (ГИТИС) - факультет "Режиссура драмы" (мастерская профессора А. А. Гончарова); получил два диплома с отличием - по специальностям "Актер драматического театра и кино" и "Режиссер драматического театра". В 1992-93 годах учился в аспирантуре РАТИ (ГИТИС). Параллельно играл в Театре им. В. Маяковского. С 1993 года сотрудничает с Рижским русским театром. Несколько лет преподавал режиссуру и актерское мастерство на режиссерском факультете в РАТИ. С 2007 года по 2019 год - художественный руководитель Театра на Малой Бронной. Ставил спектакли во Франции, Украине и Германии.

Поставил спектакли: "Когда лошадь теряет сознание" (1993), "Соколы и вороны" (1994), "Варшавская мелодия" (2009), "Метод Грёнхольма" (2011), "Дорога на Дувр" (2013), "Опасный поворот" (2015), "Почтисчастье" (2017), "1900-й. Легенда о пианисте" (2017), "Граф Монте-Кристо. Я - Эдмон Дантес" (2019), "Канкун" (2019).

Режиссер в спектаклях: "1900-й. Легенда о пианисте", "Бунт Вероники Плотниковой "Вопреки", "Граф Монте-Кристо. Я - Эдмон Дантес", "Да здравствует Королева, виват!", "Канкун", "Метод Грёнхольма", "Мост Рига - Голливуд", "Почтисчастье", "Раймонд Паулс в Рижском русском театре", "Село Степанчиково", "Централ-парк Вест", "Чак. Рига. Женщина", "Это случилось в Виши".