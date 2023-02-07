Блогер Beta Beidz серьезно травмировала пятую точку

Произошло это вечером 26 декабря, когда Беата получила серьезную травму, или, как она сама говорит, "сломала за***цу". Теперь она лечится дома в постели уже больше месяца.

Beta Beidz только что вернулась с Тенерифе, серая погода взяла верх, она заскучала и решила себя развлечь, предложив другу съездить на зимние забавы: "Решила покататься с подж**ником".

Хотя снежный покров не был толстым, Беате все же хотелось покататься. Она испробовала несколько трасс, но последний спуск стал для нее роковым - девушка врезалась в груду снега и превратилась в глыбу льда. После падения Беате испытала сильную боль. Друг отвез ее в травмпункт, где у нее диагностировали перелом копчика. Врач рекомендовал шестинедельный период восстановления.

Беате хотела узнать больше о своей травме и о том, как правильно восстановиться, поэтому прочитала информацию, доступную в Интернете. Однако она была противоречива, поэтому Беате решила обратиться к другому врачу.

После осмотра вертебролог (врач, лечащий спину) определил, что у Беате был перелом не копчика, а крестца, что более серьезно и требует лечения на протяжении не менее 12 недель, а не 6, как в случае перелома копчика. Придя к физиотерапевту, она узнала, что сломать крестец очень сложно. "Мне сказали, что его обычно ломают женщины с более слабыми костями", - отметила блогер.

Беате больше месяца провела дома перед телевизором. Но не все так плохо: "Я не пила и не курила травку. Я думаю, что это очень полезно для здоровья".

Видео: Beta Beidz о своей травме