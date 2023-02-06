Таварс: в новом бюджете не должно быть "депутатских квот"

В то же время он не исключил, что в случае, если в ходе разработки бюджета возникнут непредвиденные нужды для здравоохранения, внутренних дел или других сфер, можно прозрачно обсудить выделение дополнительных средств, но пока такого соглашения в коалиции не достигнуто.

"Выделение конкретной суммы каждому [депутату], как это было в предыдущем Сейме (...), неприемлемо - инвестиции должны быть прозрачными, с едиными критериями для всех, а не для тех, кто близок к коалиции", - подчеркнул глава фракции ОС.

Таварс подчеркнул, что практика, когда деньги выделяются на понравившийся депутату культурный фестиваль, книгу о сыре, близкой депутату организации или на асфальтирование дороги для родственника, не может продолжаться.

"Если мы что-то выделяем, то решение должно быть прозрачным, чтобы обоснование было абсолютно понятно всем", - подчеркнул Таварс.

Как сообщалось, правительство планирует утвердить проект государственного бюджета на 2023 год 7 февраля, а в Сейм он будет подан 9 февраля.