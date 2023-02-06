СМИ: "Вагнер" снова вербует заключенных, но желающих все меньше

Заключенные утверждают, что Евгений Пригожин больше не прилетает в колонии на вертолете, а вместо этого в колонии отправляются вербовщики низшего звена. Сами заключенные перестали верить "вагнеровцам". Если раньше сотни людей соглашались подписать контракты с ЧВК "Вагнер", то сейчас таких заключенных мало.

"Последний раз [в конце прошлого года] связывался человек, который находится под Бахмутом. Он сказал, что жалеет, что поехал туда. Говорил, что 20% живые из тех, которые отсюда уехали", - рассказал "Медиазоне" заключенный одной из уральских колоний.

На фоне неудач "вагенровцев" с вербовкой в колониях в СМИ, подконтрольных Пригожину, стали появляться материалы о выживших на войне заключенных, которые якобы уже вернулись домой.