Фото ⟩ Уникальный электромобиль эстонского производства появится на улицах уже летом

"Сильные стороны EEV – дизайн, высококачественная "начинка", экологичные и перерабатываемые материалы. Мы считаем, что новый электромобиль ориентирован прежде всего на активного горожанина, заботящегося об окружающей среде, а технические параметры позволяют сесть за руль EEV водителям начиная с 16 лет", – описывает новый электромобиль Краус и добавляет, что самая большая задача, с которой команде до сих пор пришлось иметь дело, – снизить вес автомобиля, перешагнув предел в 450 кг – уже успешно выполнена.

"На каждом шагу мы чувствуем искреннюю поддержку, оказываемую проекту, кроме того, несколько европейских коммерческих предприятий уже проявили значительный интерес к сотрудничеству. Мы видим, что EEV идеально подходит в качестве рабочего инструмента, например, для курьерской службы или каршеринга", — сказал Вирго Вейман, добавив, что электромобиль вызывает живейший интерес с коммерческой точки зрения – сегодня уже около полусотни будущих покупателей из числа частных лиц "внесли себя в лист ожидания".

"Мы считаем, что первые желающие смогут сесть за руль своего собственного EEV уже в начале 2025 года. Сегодня мы видим, что на рынке есть реальный спрос, поэтому не хотим терять ни одного дня, и все важнейшие действия завершающей фазы разработки осуществляются параллельно", — подытожил Вейман текущее состояние проекта и заверил, что деньги тоже не станут проблемой.

"Мы держим темпы всего процесса на высоком уровне и готовы при необходимости привлечь средства для инвестиций, связанных с запуском производства", – отметил он.

До сих пор разработку EEV, которая длилась более двух лет, возглавляли и финансировали Яак Лайксоо и Вирго Вейман, владельцы JMV Motors, эстонской компании по аренде автомобилей премиум-класса с полным спектром услуг. При разработке этого двухместного электромобиля большое внимание уделялось дизайну, техническим возможностям и вторичному использованию материалов.