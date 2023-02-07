На развитие велоинфраструктуры в Риге и окрестностях будет выделено 34,5 млн евро

Строительство и обновление велосипедной инфраструктуры планируется на маршрутах Рига-Царникава (в том числе не менее 11 км в Адажском крае), Рига-Улброка (не менее 3 км в Риге и не менее 9 км в Ропажском крае), Рига-Кекава (не менее 5 км в Риге и не менее 16,5 км в Кекавском крае), Рига-Бабите-Пиньки (не менее 6,5 км в Риге и не менее 4,5 км в Марупском крае) и Рига-Марупе (не менее 4,5 км в Марупском крае).