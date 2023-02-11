Прошлым летом стало известно, что музыкант из группы Dagamba Валтерс Пуце расстался со своей невестой и матерью его двоих детей Илвой Лаздой и сошелся с коллегой по группе Алисе Брокой. В интервью журналу Ieva он раскрыл причину разрыва отношений.
"У нас был долгий разговор, 16 часов": участник Dagamba о расставании и романе с коллегой
Пуце не скрывает, что этап развода был самым тяжелым периодом в его жизни. "Прежде всего, принять решение, а затем сделать так, чтобы расставание прошло как можно более безболезненно. [...] Мы обсудили, как поступить, и теперь дети живут со мной раз в две недели", - рассказал музыкант, подчеркнув, что оставил свое имущество бывшей невесте и до сих пор продолжает помогать семье материально. Также Валтерс убежден, что настоящие отношения с детьми сложились у него именно после развода.
Пуце заявляет, что инициатором расставания был он. "Мы все заслуживаем счастья, и это был единственный шаг к его достижению. Не знаю, когда я смогу сказать, что пережил это, но становится легче. И есть уверенность, что это был правильный шаг", - сказал он.
Что касается причин развода, Валтерс отмечает, что мать его дочерей "очень классная", но они как "кошка с собакой", а потому начались регулярные конфликты.
"Ты больше не можешь спать, тяжело оставаться дома, ты исчезаешь рано утром и возвращаешься домой как можно позже…" - вспоминает он.
Музыкант рассказал в интервью, что они с Алисе сблизились после одного разговора: "У нас был один очень долгий разговор, 16 часов. Он начался на вечеринке и продолжался до вечера следующего дня. Мы говорили, говорили и не могли остановиться. У меня никогда не было такого раньше, ни с кем. Мы поняли, что между нами что-то большее. И это уже нельзя было скрыть, это было как магнит, когда встречаются две родственные души".
Валтерс также заметил, что Алисе была той, кто посоветовал ему не расставаться с предыдущей девушкой. "Но любовь - это великая сила, которая меняет жизни, я не мог противостоять ей. Можно сопротивляться - но тогда ты будешь несчастен", - сказал он.
В настоящее время пара начала жить вместе, и Пуце подчеркивает, что у них запланирована свадьба: "Но это дорогое удовольствие, если все красиво сделано. Сейчас у нас другие приоритеты - пытаемся найти собственное жилье, потому что пока снимаем. Нам нужно привести свою жизнь в порядок".
Напомним, что Пуце и Лазда так и не оформили свои 13-летние отношения. В 2020 году в ток-шоу Ģimenes sarunājas они рассказали, что обручились на Тенерифе после нескольких лет дружбы, но со свадьбой не торопятся, так как хотят, чтобы она была "большой и классной".
Интервью целиком читайте в новом номере журнала Ieva!
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