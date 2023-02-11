"У нас был долгий разговор, 16 часов": участник Dagamba о расставании и романе с коллегой

Музыкант рассказал в интервью, что они с Алисе сблизились после одного разговора: "У нас был один очень долгий разговор, 16 часов. Он начался на вечеринке и продолжался до вечера следующего дня. Мы говорили, говорили и не могли остановиться. У меня никогда не было такого раньше, ни с кем. Мы поняли, что между нами что-то большее. И это уже нельзя было скрыть, это было как магнит, когда встречаются две родственные души".

Валтерс также заметил, что Алисе была той, кто посоветовал ему не расставаться с предыдущей девушкой. "Но любовь - это великая сила, которая меняет жизни, я не мог противостоять ей. Можно сопротивляться - но тогда ты будешь несчастен", - сказал он.

В настоящее время пара начала жить вместе, и Пуце подчеркивает, что у них запланирована свадьба: "Но это дорогое удовольствие, если все красиво сделано. Сейчас у нас другие приоритеты - пытаемся найти собственное жилье, потому что пока снимаем. Нам нужно привести свою жизнь в порядок".

Напомним, что Пуце и Лазда так и не оформили свои 13-летние отношения. В 2020 году в ток-шоу Ģimenes sarunājas они рассказали, что обручились на Тенерифе после нескольких лет дружбы, но со свадьбой не торопятся, так как хотят, чтобы она была "большой и классной".

Интервью целиком читайте в новом номере журнала Ieva!