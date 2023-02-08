Звезда X Faktors Элина Глузунова призналась, что бисексуальна

Элина не скрывает, что на момент, когда они с Артемом на какое-то время расстались, она зарегистрировалась в популярном приложении для знакомств: "Я просто хотела переписываться с кем-то по вечерам!"

В то время она искала общения как с мужчинами, так и с женщинами. "Почему у меня был бисексуальный профиль в Tinder?

Потому что мне нравятся женщины!

Я считаю, что женщины - очень красивые существа во всех своих проявлениях, и если бы у меня не получилось в отношениях с мужчиной, я бы очень хотела провести остаток жизни с женщиной", - признается Элина.

Ранее сообщалось, что Элина Глузунова со своим мужчиной Артемом снимаются в шоу Ģimene burkā. Правда, между ними регулярно возникают разногласия - Элина заявляла, что хочет выйти замуж, но Артем состоит в законном браке с гражданкой Таиланда, с которой он познакомился более 10 лет назад. События последних серий показывают, что Артем регулярно отдыхает вне дома и примерно раз в неделю не ночует с певицей. У пары трое детей, и этим летом их союзу 10 лет.