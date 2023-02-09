Шоу "Любовь в кемпере": блогер Яна Брук и музыкант Мартиньш Грунте ищут свою любовь

До сих пор Яна с интересом смотрела шоу знакомств, но не участвовала в них, однако всему свое время и место. Когда создатели предложили ей такую ​​возможность, ответ не заставил себя ждать.

Главная задача участников - создавать пары и влюбляться. Те, кто потерпит неудачу, будут отправлены домой и заменены новыми участниками. Дорога в Грецию долгая, во время нее жаждущих любви участников ждут как счастливые, так и неприятные испытания, что позволит зрителям и самим участникам понять, насколько совместимы пары, насколько искренни их чувства и кто пришел в шоу для любви, а кто - для славы. Важно лишь то, что они выберут - любовь или деньги? Новые знакомства и приключения, но прежде всего - любовь.