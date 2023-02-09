Шоу знакомств "Любовь в кемпере" (Mīlas kemperī), полное страсти и романтики, возвращается к зрителям. Во втором сезоне шесть парней и пять девушек готовы взять бразды правления в свои руки и найти любовь, отправившись через всю Европу в горячую и солнечную Грецию.
Шоу "Любовь в кемпере": блогер Яна Брук и музыкант Мартиньш Грунте ищут свою любовь
Первый сезон шоу "Любовь в кемпере" запомнится многим зрителям насыщенными эмоциями во время голосований и драматическими событиями, происходившими в кемпере, но создатели шоу подчеркивают, что второй сезон обещает превзойти предыдущий.
Продюсер шоу Давис Валдниекс уверяет, что такого сезона зрители не ожидали. "Мы уверены, что это будет шоу знакомств, которого раньше в Латвии не было. Он предложит зрителям не только прокатиться с участниками по всей Европе на двух кемперах, но и испытать настоящие переживания.
В шоу будет все - свидания, флирт, влюбленность, поцелуи, секс, ссоры, ревность, неожиданная смена пары, известные участницы и постоянные сюрпризы - связанные как с личной жизнью участниц, так и с долгим путешествием. И все это настолько по-настоящему, что в это трудно поверить!"
Во время поездки не будет недостатка в сюрпризах не только для участников, но и для зрителей. В шоу участвуют 11 человек - шесть парней и пять девушек. Среди них и уже известные широкой публике музыкант Мартиньш Грунте и инфлюенсер Яна Брук.
До сих пор Яна с интересом смотрела шоу знакомств, но не участвовала в них, однако всему свое время и место. Когда создатели предложили ей такую возможность, ответ не заставил себя ждать.
К команде шоу "Любовь в кемпере" присоединился и Интарс Бусулис, который будет звучать как закулисный голос с его бархатистым тембром.
Премьера шоу состоится 9 февраля на канале STV Pirmā!
Главная задача участников - создавать пары и влюбляться. Те, кто потерпит неудачу, будут отправлены домой и заменены новыми участниками. Дорога в Грецию долгая, во время нее жаждущих любви участников ждут как счастливые, так и неприятные испытания, что позволит зрителям и самим участникам понять, насколько совместимы пары, насколько искренни их чувства и кто пришел в шоу для любви, а кто - для славы. Важно лишь то, что они выберут - любовь или деньги? Новые знакомства и приключения, но прежде всего - любовь.
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