Фото, видео ⟩ В Риге проходят съемки корейского исторического фильма "Харбин"

Оператор фильма "Харбин" - Хон Гён-пхё (Hong Gyeong-pyo). Он же был оператором оскароносной картины "Паразиты".

Фильм рассказывает историю борьбы Кореи за независимость против японских правителей. Исторические события, происходившие в 1909 году во Владивостоке (Россия) и Харбине (Китай) снимаются в Риге (а также в Цесвайне, Ренге, Стенде, Кулдиге и Лиепае). В серии эпизодов рассказывается о борьбе главного героя фильма и его группы сопротивления за независимость Кореи против вооруженных сил Японской империи, а также о том, как он рискует своей жизнью, чтобы убить президента Тайного совета Японии.

Съемки фильма "Харбин" в Риге Фото: Очевидец RUS TVNET

Производством фильма занимается южнокорейская киностудия Hive Media Corp., картины которой добились успеха не только в Корее, но и во всем мире.

С латвийской стороны услугу съемок предоставляет компания Film Angels Studio, которая с 2002 года занимается производством фильмов, телевизионных рекламных роликов и музыкальных клипов.

В Латвию прибыли более 100 представителей корейской киноиндустрии, к ним присоединилось такое же количество латвийских профессионалов кино, в том числе продюсер Янис Калейс, исполнительный продюсер Катрина Зейле, художник Юрис Жуковскис, художник по костюмам Катрина Лиепа, художник по гриму Айя Беата Рябовска.

В создании фильма также участвуют ассистент режиссера Катрина Томашицка, мастер по свету Юрис Земитис, мастер съемочного оборудования Роберт Дрейманис и руководитель съемочного объекта Эрик Киберманис. В съемках заняты несколько латвийских актеров - Гуна Зариня, Лаурис Субатниекс, Арнольд Осис, Александр Маликов и 400 человек массовки.

Проект в Латвии поддерживает Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA) в соответствии с конкурсом софинансирования из государственного бюджета на 2022 год для съемок иностранных фильмов в Латвии.