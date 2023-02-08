В прошлом году от российского гражданства отказались 4306 человек, что является самым высоким показателем за последние три года, сообщает "Медуза" со ссылкой на данные МИД России.
В 2022 году от гражданства РФ отказались 4306 человек. Это максимум за три года
В 2020 году от российского гражданства отказались 3877 человек, а в 2021 году - 4055 человек.
Эти данные основаны на информации, полученной от российских дипломатических представительств и консульств за рубежом.
"С учетом того, что в 2020-2021 годах ввиду санитарно-эпидемиологических требований прием посетителей в российских заграничных учреждениях велся в ограниченном режиме, особых изменений в динамике количества обращений по вопросу оформления выхода из российского гражданства за рубежом не наблюдается", - заявили в департаменте информации и печати МИД России.
В конце января МИД сообщил, что в прошлом году от гражданства в России отказались 40 человек.
Напомним, что после вторжения России в Украину несколько российских бизнесменов заявили, что отказались от гражданства России. Среди них - предприниматель Рубен Варданян, венчурный инвестор Юрий Мильнер, основатель "Тинькофф банка" Олег Тиньков.
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