В 2022 году от гражданства РФ отказались 4306 человек. Это максимум за три года

В 2020 году от российского гражданства отказались 3877 человек, а в 2021 году - 4055 человек.

Эти данные основаны на информации, полученной от российских дипломатических представительств и консульств за рубежом.

"С учетом того, что в 2020-2021 годах ввиду санитарно-эпидемиологических требований прием посетителей в российских заграничных учреждениях велся в ограниченном режиме, особых изменений в динамике количества обращений по вопросу оформления выхода из российского гражданства за рубежом не наблюдается", - заявили в департаменте информации и печати МИД России.

В конце января МИД сообщил, что в прошлом году от гражданства в России отказались 40 человек.

Напомним, что после вторжения России в Украину несколько российских бизнесменов заявили, что отказались от гражданства России. Среди них - предприниматель Рубен Варданян, венчурный инвестор Юрий Мильнер, основатель "Тинькофф банка" Олег Тиньков.