Бренд Laima выпустил новый дизайн упаковок для популярных плиток шоколада Lukss, Serenāde, Vāverīte, Sarkanā magone, Lācītis Ķepainītis, Rigonda, Piena šokolāde ar lazdu riekstiem и Krējuma.
Фото ⟩ "Белочка", "Ригонда" и другие популярные шоколадки Laima получили новую обертку
Кроме того, к линейке классических вкусов добавились два новых и современных вкуса: "Белочка" с карамелизированными фисташками и соленым арахисом и "Мишка Косолапый" с дробленым миндалем и медовой карамелью.
"С целью сохранить характерный и узнаваемый дизайн классических плиток мы хотели придать им более современный вид, сделав его более подходящим для современного решения дизайна упаковки", - говорит Линета Микша, менеджер по коммуникациям Orkla Latvija.
Автор нового дизайна упаковки Майя Розенфельде.
По результатам продаж,
в прошлом году покупатели в Латвии чаще всего выбирали шоколадную плитку Lukss, за ней по популярности следуют Lācītis Ķepainītis, Krējuma šokolāde, Vāverīte и Serenāde.
Галерея: Новые обертки плиток шоколада Laima
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