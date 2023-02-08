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Фото ⟩ "Белочка", "Ригонда" и другие популярные шоколадки Laima получили новую обертку

rus.tvnet.lv
"Белочка", "Ригонда" и другие популярные шоколадки Laima получили новую обертку
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Фото: Publicitātes foto

Бренд Laima выпустил новый дизайн упаковок для популярных плиток шоколада Lukss, Serenāde, Vāverīte, Sarkanā magone, Lācītis Ķepainītis, Rigonda, Piena šokolāde ar lazdu riekstiem и Krējuma.

Кроме того, к линейке классических вкусов добавились два новых и современных вкуса: "Белочка" с карамелизированными фисташками и соленым арахисом и "Мишка Косолапый" с дробленым миндалем и медовой карамелью.

Новые обертки плиток шоколада Laima
Новые обертки плиток шоколада Laima Фото: Пресс-фото

"С целью сохранить характерный и узнаваемый дизайн классических плиток мы хотели придать им более современный вид, сделав его более подходящим для современного решения дизайна упаковки", - говорит Линета Микша, менеджер по коммуникациям Orkla Latvija.

Автор нового дизайна упаковки Майя Розенфельде.

По результатам продаж,

в прошлом году покупатели в Латвии чаще всего выбирали шоколадную плитку Lukss, за ней по популярности следуют Lācītis Ķepainītis, Krējuma šokolāde, Vāverīte и Serenāde.

Галерея: Новые обертки плиток шоколада Laima 

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