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Посольство России по требованию Эстонии сократило численность своего персонала

Rus.Postimees
Посольство России по требованию Эстонии сократило численность своего персонала
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Посольство России в Эстонии.
Посольство России в Эстонии. Фото: Toomas Huik

Россия по требованию Эстонии сократила число работников своего посольства в Таллинне, пишет Rus.Postimees.

"Посольство Российской Федерации выполнило требования, которые выдвинуло с помощью ноты Министерство иностранных дел Эстонии", – сказала ERR пресс-секретарь министерства Анна Тислер-Лаврентьев.

Она уточнила, что к 1 февраля число сотрудников посольства России должно было снизиться до восьми дипломатов и 15 командированных человек административного, технического и обслуживающего персонала.

Также 7 февраля Эстонию должен был покинуть посол России Владимир Липаев, что и произошло. Вчера же из Москвы уехал посол Эстонии Маргус Лайдре, который, по словам Тислер-Лаврентьев, продолжит работу дипломатом.

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