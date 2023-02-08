Посольство России по требованию Эстонии сократило численность своего персонала

"Посольство Российской Федерации выполнило требования, которые выдвинуло с помощью ноты Министерство иностранных дел Эстонии", – сказала ERR пресс-секретарь министерства Анна Тислер-Лаврентьев.

Она уточнила, что к 1 февраля число сотрудников посольства России должно было снизиться до восьми дипломатов и 15 командированных человек административного, технического и обслуживающего персонала.

Также 7 февраля Эстонию должен был покинуть посол России Владимир Липаев, что и произошло. Вчера же из Москвы уехал посол Эстонии Маргус Лайдре, который, по словам Тислер-Лаврентьев, продолжит работу дипломатом.