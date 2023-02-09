В Риге откроют клуб, названный в честь "столицы ада"

В качестве одного из факторов успеха в бизнесе Галвановскис назвал расположение всех четырех заведений рядом друг с другом. Он отмечает, что развлекательный контент, предлагаемый в компаниях, разный, что позволяет обратиться к максимально широкому кругу заинтересованных лиц.

На вопрос о потоке посетителей и о том, вернулся ли он к уровню "до пандемии", Галвановскис заявил, что в настоящее время посетителей достаточно, но его нельзя сравнивать с тем периодом, потому что в то время заведения еще не были "обкатаны".

Он отметил, что, несмотря на заботы и тревоги во время пандемии, ему очень помогла государственная поддержка и отношение арендодателей помещений, что способствовало возобновлению работы после окончания ограничений из-за Covid-19. Помогло и участие Латвийской ассоциации баров.

Отвечая на вопрос о планах на будущее, Галвановскис подчеркнул увеличение оборота и прибыли существующих компаний. В то же время будут сделаны инвестиции в развитие клуба Pandemonium, а также в повышение и расширение качества других заведений.

Что касается финансовых показателей прошлого года, то, как указал Галвановскис, общий оборот всех его компаний в 2022 году превысил 900 000 евро, а показатели прибыли можно будет прокомментировать после подачи годовых отчетов.