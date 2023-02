В Риге откроют клуб, названный в честь "столицы ада"

Клуб принадлежит музыканту Мику Галвановскису, который признается, что это уже его четвертое развлекательное заведение. Ему принадлежат The Sinners Bar, The Sinners Club, Thirsty и теперь Pandemonium.

Комментируя идею открытия нового клуба, Микс Галвановскис сказал, что это стало своего рода традицией открывать или улучшать доступность развлекательных заведений в Старой Риге раз в год. The Sinners Club был открыт в 2019 году, The Sinners Bar - в 2020 году, Thirsty - в 2021 году, в 2022 году он улучшил The Sinners Bar и все остальные предприятия, а 2023 год начался с идеи о Pandemonium.