10 февраля в Старой Риге откроется новое развлекательное заведение - клуб Pandemonium.
В Риге откроют клуб, названный в честь "столицы ада"
Любопытно, что точно такое же название носила столица Ада в поэме Джона Мильтона "Потерянный рай".
Клуб принадлежит музыканту Мику Галвановскису, который признается, что это уже его четвертое развлекательное заведение. Ему принадлежат The Sinners Bar, The Sinners Club, Thirsty и теперь Pandemonium.
Точных инвестиций Галвановскис назвать не смог.
Он добавил, что инвестиционный процесс происходит непрерывно и средства, полученные в одной из принадлежащих компаний, инвестируются в развитие другого развлекательного заведения по мере необходимости. При создании Pandemonium использовались как личные средства, так и кредиты аффилированных компаний, а также финансирование, предоставленное партнерами.
"В самом начале, в первом баре, я сам мыл посуду. У меня были бармен и охранник, так мы и работали. Еще я мог позволить себе купить краску для стен", - вспоминает музыкант.
Идея открыть бар возникла в связи с тем, что он наработал клиентуру за свой предыдущий опыт работы менеджером в других развлекательных заведениях. Помог и "юношеский максимализм".
Комментируя идею открытия нового клуба, Микс Галвановскис сказал, что это стало своего рода традицией открывать или улучшать доступность развлекательных заведений в Старой Риге раз в год. The Sinners Club был открыт в 2019 году, The Sinners Bar - в 2020 году, Thirsty - в 2021 году, в 2022 году он улучшил The Sinners Bar и все остальные предприятия, а 2023 год начался с идеи о Pandemonium.
В качестве одного из факторов успеха в бизнесе Галвановскис назвал расположение всех четырех заведений рядом друг с другом. Он отмечает, что развлекательный контент, предлагаемый в компаниях, разный, что позволяет обратиться к максимально широкому кругу заинтересованных лиц.
На вопрос о потоке посетителей и о том, вернулся ли он к уровню "до пандемии", Галвановскис заявил, что в настоящее время посетителей достаточно, но его нельзя сравнивать с тем периодом, потому что в то время заведения еще не были "обкатаны".
Он отметил, что, несмотря на заботы и тревоги во время пандемии, ему очень помогла государственная поддержка и отношение арендодателей помещений, что способствовало возобновлению работы после окончания ограничений из-за Covid-19. Помогло и участие Латвийской ассоциации баров.
Отвечая на вопрос о планах на будущее, Галвановскис подчеркнул увеличение оборота и прибыли существующих компаний. В то же время будут сделаны инвестиции в развитие клуба Pandemonium, а также в повышение и расширение качества других заведений.
Что касается финансовых показателей прошлого года, то, как указал Галвановскис, общий оборот всех его компаний в 2022 году превысил 900 000 евро, а показатели прибыли можно будет прокомментировать после подачи годовых отчетов.
По информации Firmas.lv, Галвановскис владеет четырьмя компаниями - SIA MGM Company, SIA Sinner, SIA UMG Company и SIA MDDM.
MGM Company зарегистрирована в октябре 2019 года, ее уставный капитал составляет 100 евро, а единственным владельцем является Галвановскис. В 2021 году компания работала с оборотом 63 350 евро и прибылью 7416 евро.
Sinner зарегистрирована в апреле 2020 года, ее уставный капитал составляет 2800 евро. Наряду с Галвановскисом 50% капитала владеет Увис Миллерс. В 2021 году компания работала с оборотом 134 752 евро и прибылью 7371 евро.
Между тем UMG Company зарегистрирована в феврале 2021 года, а ее уставный капитал составляет 2800 евро. UMG Company также в равных долях принадлежит Галвановскису и Миллерсу. В период с 12 февраля по 31 декабря 2021 года UMG Company работала с оборотом 59 912 евро и убытком 17 570 евро.
В свою очередь, MDDM была зарегистрирована 17 января 2023 года. Ее уставный капитал составляет 2800 евро, а владельцами в равных долях являются Галвановскис и Миллерс.
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