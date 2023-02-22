Здоровые волосы, сияющая кожа и крепкие ногти - наша визитная каточка. Чтобы сохранить хороший внешний вид в долгосрочной перспективе, следует задуматься об уходе за кожей, ногтями и волосами, правильном питании и других привычках, влияющих на то, что мы видим в зеркале. Что нужно учитывать, чтобы правильно заботиться о здоровье кожи, волос и ногтей как зимой, когда все чаще о себе дает знать дефицит солнца и витаминов, так и в течение всего года, рассказывает Иванда Крастиня, сертифицированный фармацевт Apotheka.
Дефицит солнца и витаминов: как сохранить красоту волос, ногтей и кожи зимой?
Защита, увлажнение и питание
Кожу, волосы и ногти важно не только очищать, защищать и питать важными витаминами и минералами, но и увлажнять - особенно в зимнее время года, когда мы больше времени проводим в помещениях.
Под воздействием сухого воздуха волосы становятся тусклыми и электризуются, а кожа гораздо чувствительнее реагирует на раздражения - чешется, шелушится, теряет больше влаги, поэтому в отопительный сезон следует особенно подумать о том, как дополнительно увлажнить кожу.
"Можно использовать кремы и лосьоны, содержащие мочевину, - вещество, которое помогает коже поддерживать уровень влажности. Подойдут и увлажняющие кремы для лица, содержащие гиалуроновую кислоту - их рекомендуется использовать вечером или если вы планируете провести не менее 2-3 часов в помещении перед выходом на холодный воздух. Полезны также кремы и лосьоны, содержащие омега-жирные кислоты, так как они образуют на коже защитный липидный слой, который не позволяет жидкости слишком быстро испаряться. Кожу и волосы можно баловать увлажняющей маской один-два раза в неделю, а на ногти наносить питательное масло", - советует фармацевт.
Для зимнего ухода следует выбирать шампуни для чувствительной кожи головы. Они очень мягкие и подходят даже для частого использования.
Если волосы окрашены, то можно выбирать шампунь для окрашенных волос. Однако главный закон, который следует соблюдать, чтобы кожа головы чувствовала себя хорошо и комфортно: если появился дискомфорт, зуд или чувство "стягивания", то нужно менять шампунь! Сухие волосы электризуются больше, поэтому для устранения проблемы можно использоваться кондиционеры для сухих волос, не забывая также о серуме или спрее, которые создают на волосах естественный гидролипидный слой или пленку, делая волосы более послушными и укладываемыми.
Помните: зимой маски для волос можно использовать чаще, например, при каждом втором мытье головы.
А также не следует забывать о шапках! Они помогут избежать сужения кровеносных сосудов в коже головы.
Здоровое питание
Один из наиболее важных факторов здоровья кожи, волос и ногтей - полноценное и сбалансированное питание. В меню необходимо включать достаточно белков - из них формируется коллаген, эластин, различные аминопептидные цепочки и кератин. Ими богаты мясо, рыбные продукты и яйца.
Растительные продукты также содержат различные аминопептиды, которые будут способствовать дальнейшему синтезу белка в организме. Не менее важны различные витамины - А, Е, С и В9 (фолиевая кислота), которые в значительных количествах содержатся в овощах, фруктах и ягодах, таких как морковь, помидоры, капуста, салат, картофель, черная смородина, клюква, черника, цитрусовые и другие.
"Ухудшение качества кожи, волос и ногтей может свидетельствовать о том, что организм страдает от дефицита "витамина красоты" биотина - этот витамин В группы иногда называют также витамином В7, Н или коэнзимом R", - говорит фармацевт.
Минералами, наиболее важными для кожи, волос и ногтей, являются селен, цинк, кремний, железо, которые можно принимать с продуктами животного и растительного происхождения. Также необходимы жирные кислоты омега, которые входят в состав клеточной мембраны кожи, волос и ногтей и таким образом обеспечивают их здоровую структуру.
Для приема омега-жирных кислот в рационе рекомендуется жирная рыба, такая как сельдь, лосось и минога, а также различные орехи и семечки.
"Состояние кожи, волос и ногтей значительно ухудшается при соблюдении строгих диет - не получая достаточного количества питательных веществ, организм выделяет ресурсы на поддержание функций важнейших органов, при этом кожа становится бледнее и менее эластичной, а волосы и ногти становятся хрупкими и тонкими. Если в целях улучшения здоровья планируется диета, то нужно подумать о том, чем заменить питательные вещества, которые не будут поступать во время еды. Продуманное меню позволяет позаботиться о том, чтобы кожа была молодой, подтянутой, сияющей, а также замедлять образование морщин и обеспечивать блестящие и крепкие волосы и ногти", - подчеркивает Иванда Крастиня.
Достаточно воды
Вода важна практически для всех клеток организма и для обеспечения их функций - с ее помощью в клетки поступают питательные вещества и кислород, которые необходимы им для полноценного осуществления обменных процессов, синтеза необходимых организму веществ, а также вывода токсинов. Без приема достаточного количества жидкости кожа, волосы и ногти также высыхают, становятся ломкими и серыми.
Ежедневно следует выпивать около двух-трех литров жидкости,
кроме того, количество необходимой воды определяется полом, возрастом и строением тела человека, а также различными внешними факторами, такими как интенсивность физических нагрузок и погодные условия. Во время активных занятий спортом выделяется больше пота, поэтому важно пить больше жидкости, чем обычно.
Свежий воздух и физическая активность
Свежий воздух - еще один важный фактор, который помогает коже выглядеть более здоровой и блестящей. Чтобы этого добиться этого, нужно каждый день планировать достаточно времени для активностей на свежем воздухе. Если рабочий день проводится в помещении, их следует достаточно часто проветривать, а также убедиться, что в помещении оптимальный уровень влажности. Свободное время нужно проводить чаще на улице, а не перед телевизором.
Зимой нередко наблюдаем и усиленное выпадение волос. Наиболее частыми причинами выпадения волос являются стресс, гормональные сбои и нехватка витаминов.
Один из незаменимых витаминов, помогающих поддерживать структуру волос, питающих их фолликулы, предотвращающих их ломкость и выпадение, является биотин, поэтому стоит выяснить, не страдает ли организм от его дефицита.
В свою очередь, в борьбе со стрессом могут помочь регулярные физические нагрузки, медитация или йога. Физическая активность на свежем воздухе благоприятно влияет и на организм в целом: обеспечивает для него приток кислорода, придавая метаболическим процессам больше энергии и позволяя организму легче и полноценнее выполнять повседневные функции, расслабляет напряженные мышцы, ослабляет чувство боли, снижает психоэмоциональный стресс и улучшает настроение. Если удается поймать немного солнечного света, то он активирует синтез гормонов и выделение ферментов, синтезирует витамин D под кожей, а также улучшает работу защитной системы организма, стимулируя лимфоциты, защищающие от бактерий и вирусов.
Отдых и режим сна
Полноценный отдых и здоровый режим сна существенен не только для красоты кожи, волос и ногтей, но и для здоровья в целом. "Во время сна организм человека возобновляется, активно происходят различные метаболические процессы, в том числе с клетками кожи, волос и ногтей. Пока человек спит, клетки интенсивно принимают и используют питательные вещества, создавая необходимый коллаген, эластин, кератин и другие вещества, а также избавляется от ненужных конечных продуктов метаболизма", - поясняет фармацевт.
Чтобы сон был качественным, ложиться спать следует не позднее, чем за час до полуночи. В свою очередь, спать следует от семи до девяти часов.
Также следует соблюдать правила гигиены сна - ложиться спать и просыпаться следует примерно в одно и то же время, не рекомендуется перед сном переедать, употреблять алкоголь и пользоваться смарт-устройствами.
Статья вышла в сотрудничестве с Beotebal.
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