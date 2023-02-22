Дефицит солнца и витаминов: как сохранить красоту волос, ногтей и кожи зимой?

Ежедневно следует выпивать около двух-трех литров жидкости,

кроме того, количество необходимой воды определяется полом, возрастом и строением тела человека, а также различными внешними факторами, такими как интенсивность физических нагрузок и погодные условия. Во время активных занятий спортом выделяется больше пота, поэтому важно пить больше жидкости, чем обычно.

Свежий воздух и физическая активность

Свежий воздух - еще один важный фактор, который помогает коже выглядеть более здоровой и блестящей. Чтобы этого добиться этого, нужно каждый день планировать достаточно времени для активностей на свежем воздухе. Если рабочий день проводится в помещении, их следует достаточно часто проветривать, а также убедиться, что в помещении оптимальный уровень влажности. Свободное время нужно проводить чаще на улице, а не перед телевизором.

Зимой нередко наблюдаем и усиленное выпадение волос. Наиболее частыми причинами выпадения волос являются стресс, гормональные сбои и нехватка витаминов.

Один из незаменимых витаминов, помогающих поддерживать структуру волос, питающих их фолликулы, предотвращающих их ломкость и выпадение, является биотин, поэтому стоит выяснить, не страдает ли организм от его дефицита.

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