SpaceX ограничила возможности армии Украины по использованию Starlink

Starlink обеспечивающий украинскую армию широкополосной связью для защиты от российской агрессии, "не предназначался для использования в качестве оружия", заверила глава компании на пресс-конференции в Вашингтоне. "Однако украинцы использовали его не по назначению и в обход договоренностей", - добавила она.

Позднее в беседе с журналистами Шотвелл указала на сообщения СМИ о том, что украинские военные использовали Starlink для управления беспилотниками. ВСУ эффективно используют дроны для обнаружения позиций противника, определения целей для дальнобойных снарядов и сброса бомб.

"Есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы ограничить их возможности, - сказала Шотвелл об использовании Starlink для управления дроном. - Есть вещи, которые мы можем сделать, и которые мы уже сделали".

"Мы знаем, что военные используют [Starlink] для связи, и это нормально. Но мы никогда не хотели, чтобы технологию использовали в наступательных целях", - пояснила Шотвелл.

Россия пыталась подавить сигналы Starlink в регионе, но SpaceX приняла контрмеры, укрепив программное обеспечение системы, заявил генеральный директор компании Илон Маск.