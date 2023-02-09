Американская компания SpaceX ограничила возможность использования своей спутниковой интернет-системы для управления беспилотниками украинской армией, заявил в среду, 8 февраля, президент SpaceX Гвинн Шотвелл.
SpaceX ограничила возможности армии Украины по использованию Starlink
Starlink обеспечивающий украинскую армию широкополосной связью для защиты от российской агрессии, "не предназначался для использования в качестве оружия", заверила глава компании на пресс-конференции в Вашингтоне. "Однако украинцы использовали его не по назначению и в обход договоренностей", - добавила она.
Позднее в беседе с журналистами Шотвелл указала на сообщения СМИ о том, что украинские военные использовали Starlink для управления беспилотниками. ВСУ эффективно используют дроны для обнаружения позиций противника, определения целей для дальнобойных снарядов и сброса бомб.
"Есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы ограничить их возможности, - сказала Шотвелл об использовании Starlink для управления дроном. - Есть вещи, которые мы можем сделать, и которые мы уже сделали".
"Мы знаем, что военные используют [Starlink] для связи, и это нормально. Но мы никогда не хотели, чтобы технологию использовали в наступательных целях", - пояснила Шотвелл.
Россия пыталась подавить сигналы Starlink в регионе, но SpaceX приняла контрмеры, укрепив программное обеспечение системы, заявил генеральный директор компании Илон Маск.
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