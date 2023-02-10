Как окружающая обстановка влияет на потерю веса?

Также доступны интересные данные о влиянии количества и качества сна на вес. Казалось бы, чем меньше спишь, тем больше стресс, тем быстрее должен уходить вес. Ничего подобного! Доказано, что некачественный, недостаточный сон способствует образованию лишнего веса. При улучшении качества сна возможность успешно похудеть увеличивается на 33%. Недостаточное количество сна меняет и пищевые привычки, отсюда кусочничество, особенно увлечение закусками с высоким содержанием сахара и жиров. У человека, который спит по 8 часов в сутки и заботится о качестве сна - отключает цифровые устройства, блокирует проникновение света и ложится спать до полуночи, - гораздо лучшие пищевые привычки, а также более полноценное и регулярное питание. Если у человека проблемы с весом, нежелательно спать меньше 7 часов.

Нельзя не упомянуть и значимость прогулок в процессе снижения веса. Прогулки и скандинавская ходьба - наиболее легкая и доступная из физических нагрузок. Это идеальный вид спорта для людей, которые по состоянию здоровья не могут бегать или выполнять другие физические упражнения. При ходьбе тело освобождается от напряжения. Ходьба также задействует мышцы тела, в особенности ног, а при скандинавской ходьбе интенсивно работают и руки. Оба этих процесса улучшают работу пищеварительной системы и положительно влияют на здоровье сердца. Следует ли проходить по 10 тыс. шагов в день? Это не универсальный показатель, однако исследования свидетельствуют о том, что люди, выполняющие такую норму шагов в день, способны успешно сократить массу тела на 10% за 18 месяцев. Один маленький нюанс: чтобы добиться этого результата, нужно по меньшей мере 3500 шагов проходить в среднем или быстром темпе.