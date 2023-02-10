Вы когда-нибудь задумывались, насколько сильно окружающая среда, в которой вы находитесь, влияет на вашу повседневную жизнь, самочувствие и здоровье? Оказывается, обстановка вокруг нас влияет даже на килограммы, которые показывают весы.
Как окружающая обстановка влияет на потерю веса?
Влияние окружающей обстановки на снижение веса подтверждено последними научными исследованиями. На успешную потерю веса влияют демографические, поведенческие и социальные условия, а также факторы среды.
"Может ли среда способствовать появлению или потере лишнего веса? Я хочу рассказать о своей клиентке - молодой, образованной женщине с избыточным весом. Она знает обо всех основах здорового питания и умеет рассчитывать пищевую ценность. Однако применить эти знания на практике ей мешал недостаток мотивации. Во время консультации она предположила, что снижению веса мешает окружающая обстановка. Вместе с мужем она проживала в маленькой дедушкиной квартире, забитой вещами прошлых времен, которые нельзя было выкинуть или переставить. Тогда мы не могли понять, отговорка это или факт. Когда пара сменила место жительства, женщине удалось достичь цели. Дело совсем не в том, что в новой квартире калории сжигались быстрее, чем в старой. Приятная среда поспособствовала большей мотивации и вдохновению", - вспоминает Ксения Андриянова.
"По сути, все просто. Каждому известен залог здорового образа жизни: сбалансированное питание маленькими порциями и больше движения. К тому же чем полнее человек, тем больше теоретических знаний у него в этой области, но применить их самостоятельно никак не получается. Виной тому отговорки: отсутствие времени, денег, необходимость заботиться о детях или бизнесе, плохое настроение и желание порадовать себя тортиком Cielaviņa. Именно поэтому так важна подходящая и мотивирующая среда, которая позволяет человеку не думать ни о чём другом, кроме себя и удовлетворения своих потребностей", - говорит Майя Атвара.
Окружающая обстановка, способствующая набору веса
Ученые часто упоминают obesogenic enviroment, или среду, ведущую к развитию ожирения. Она предусматривает доступность ресторанов быстрого питания по месту жительства, рекламу пищи с высоким содержанием жира и сахара, отсутствие спортзалов неподалеку от дома. Ценовая политика также может быть обезогенной (способствующей развитию ожирения). Если порция размера XL стоит лишь на 50 центов дороже, чем порция размера M, велика вероятность, что человек выберет предложение, превышающее его истинные потребности в питательных веществах и энергии.
Стоит отметить и отсутствие пешеходной инфраструктуры. Снизить вес становится заметно труднее, если среда предусматривает передвижение на машине, а не пешком или на велосипеде. Особо интересные исследования в этой области проводились в США, где способность снижения веса рассчитывалась по наличию или отсутствию среды, благоприятной для снижения веса. В некоторых исследованиях за ежедневным передвижением участников наблюдали при помощи GPS, что позволило делать выводы о возможностях поддерживать достаточную физическую активность. Результаты не удивили. Эффективнее всего с весом борются те, у кого вблизи домов расположены парки и развита пешеходная инфраструктура, но в то же время нет непосредственного доступа к ресторанам быстрого питания и магазинам. Доступность общественного транспорта также играет роль. Те, кому необходимо больше пройти пешком от одного общественного транспорта до другого, имеют бòльшую вероятность сбросить вес.
Окружающая обстановка, способствующая потере веса
Можно заметить, что смена обстановки также влияет на возможность похудеть. Если в ней будут отсутствовать соблазны, человек сможет избавиться от укоренившихся привычек. Конечно, чтобы создать такую среду по месту жительства, нужно приложить усилия, а это не всегда получается.
Проведены исследования, доказавшие, что загрязнение городского воздуха может способствовать набору веса. Например, исследуя жителей 10 городов мира, можно заметить, что при одинаковых способах снижения веса наиболее эффективно худеют те, кто находится в условиях более чистого воздуха. Близость природы способствует и большей мотивации к физическим нагрузкам, а также благоприятно влияет на нервную систему. Чем более спокойный эмоциональный фон, тем меньше вероятность тяги к перееданию с целью заглушить печаль или волнение.
Окружающую обстановку формируют люди. Важно, чтобы на пути снижения веса окружали единомышленники. Проводились также парные исследования, доказавшие, что при начале снижения веса одним партнером у второго также получается лучше. Возникает так называемый ripple effect, когда действия одного индивида влияют на окружающую обстановку, где находятся другие. Партнер, который готовит более здоровую пищу, покупает более качественные продукты, меняет домашнюю обстановку, увлекая за собой в перемены к лучшему. Эффект может быть еще более ярко выраженным, если люди ведут себя так в группе единомышленников. Значимость коммуны раскрывают исследования, связывающие уровень жизни в определенной местности (neighborhood built environment) с образованием избыточного веса. Здесь значение имеют как окружающая обстановка, например доступность парка, где можно бегать, так и уровень образованности жителей местности, благополучие района, ведь если он небезопасен, вы вряд ли отправитесь на вечернюю прогулку. Находясь в безопасной и мотивирующей среде, похудеть гораздо проще.
Другие важные факторы на пути к идеальному весу
Также доступны интересные данные о влиянии количества и качества сна на вес. Казалось бы, чем меньше спишь, тем больше стресс, тем быстрее должен уходить вес. Ничего подобного! Доказано, что некачественный, недостаточный сон способствует образованию лишнего веса. При улучшении качества сна возможность успешно похудеть увеличивается на 33%. Недостаточное количество сна меняет и пищевые привычки, отсюда кусочничество, особенно увлечение закусками с высоким содержанием сахара и жиров. У человека, который спит по 8 часов в сутки и заботится о качестве сна - отключает цифровые устройства, блокирует проникновение света и ложится спать до полуночи, - гораздо лучшие пищевые привычки, а также более полноценное и регулярное питание. Если у человека проблемы с весом, нежелательно спать меньше 7 часов.
Нельзя не упомянуть и значимость прогулок в процессе снижения веса. Прогулки и скандинавская ходьба - наиболее легкая и доступная из физических нагрузок. Это идеальный вид спорта для людей, которые по состоянию здоровья не могут бегать или выполнять другие физические упражнения. При ходьбе тело освобождается от напряжения. Ходьба также задействует мышцы тела, в особенности ног, а при скандинавской ходьбе интенсивно работают и руки. Оба этих процесса улучшают работу пищеварительной системы и положительно влияют на здоровье сердца. Следует ли проходить по 10 тыс. шагов в день? Это не универсальный показатель, однако исследования свидетельствуют о том, что люди, выполняющие такую норму шагов в день, способны успешно сократить массу тела на 10% за 18 месяцев. Один маленький нюанс: чтобы добиться этого результата, нужно по меньшей мере 3500 шагов проходить в среднем или быстром темпе.
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