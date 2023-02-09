С февраля в рижском общественном транспорте на некоторых маршрутах введена посадка через переднюю дверь. После чего статистика показала увеличение количества пассажиров. Это указывает на то, что раньше на этих рейсах было большое количество безбилетных пассажиров. Об этом в интервью Latvijas Radio рассказала председатель правления Rīgas satiksme Джинета Иннуса.
Rīgas satiksme: посадка только через передние двери выявила большую проблему
С начала 2023 года в Риге введена новая система билетов на общественный транспорт. В январе 60% всех билетов, зарегистрированных в общественном транспорте Риги, составляли билеты новой системы. Жители также используют недавно введенные проездные билеты на полтора часа и новые проездные на месяц. Менее 20% билетов на поездку оформляются через мобильное приложение.
Как сообщает Latvijas Radio, Rīgas satiksme по-прежнему борется с безбилетниками в общественном транспорте.
"Раньше были маршруты, на которые даже 33% пассажиров не оформляли билеты", - рассказала Иннуса.
Уже сообщалось, что в целях борьбы с безбилетными пассажирами в Риге с февраля на нескольких троллейбусных и автобусных маршрутах возобновлен порядок, при котором посадка пассажиров осуществляется только через передние двери.
Изменения касаются 19 маршрутов общественного транспорта. Такой порядок введен для троллейбусных маршрутов №№ 13, 20 и 34, а также для автобусных маршрутов №№ 10, 12, 18, 20, 28, 29, 33, 34, 38, 39, 43, 47, 54, 57, 60 и 63.
Посадка пассажиров в транспорт на этих маршрутах осуществляется только через передние двери, а высадка - через средние и задние двери.
Поездку необходимо регистрировать на валидаторе возле водителя, если же пассажиры используют кодовый билет, водителю нужно показать телефон с подтверждением оплаты.
Rīgas satiksme считает, что такой порядок позволит изменить привычки пассажиров, чтобы они регистрировали каждую поездку, и уменьшит количество безбилетников.
Rīgas satiksme - предприятие, полностью принадлежащее Рижскому самоуправлению, которое в 2021 году работало с оборотом в 161,117 млн евро, что на 7,1% меньше, чем в 2020 году. С другой стороны, прибыль компании увеличилась в 3,1 раза и составила 3,049 млн евро, согласно публичной информации компании.
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