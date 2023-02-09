Rīgas satiksme: посадка только через передние двери выявила большую проблему

С начала 2023 года в Риге введена новая система билетов на общественный транспорт. В январе 60% всех билетов, зарегистрированных в общественном транспорте Риги, составляли билеты новой системы. Жители также используют недавно введенные проездные билеты на полтора часа и новые проездные на месяц. Менее 20% билетов на поездку оформляются через мобильное приложение.

Как сообщает Latvijas Radio, Rīgas satiksme по-прежнему борется с безбилетниками в общественном транспорте.

"Раньше были маршруты, на которые даже 33% пассажиров не оформляли билеты", - рассказала Иннуса.

Уже сообщалось, что в целях борьбы с безбилетными пассажирами в Риге с февраля на нескольких троллейбусных и автобусных маршрутах возобновлен порядок, при котором посадка пассажиров осуществляется только через передние двери.

Изменения касаются 19 маршрутов общественного транспорта. Такой порядок введен для троллейбусных маршрутов №№ 13, 20 и 34, а также для автобусных маршрутов №№ 10, 12, 18, 20, 28, 29, 33, 34, 38, 39, 43, 47, 54, 57, 60 и 63.

Посадка пассажиров в транспорт на этих маршрутах осуществляется только через передние двери, а высадка - через средние и задние двери.

Поездку необходимо регистрировать на валидаторе возле водителя, если же пассажиры используют кодовый билет, водителю нужно показать телефон с подтверждением оплаты.

Rīgas satiksme считает, что такой порядок позволит изменить привычки пассажиров, чтобы они регистрировали каждую поездку, и уменьшит количество безбилетников.

Rīgas satiksme - предприятие, полностью принадлежащее Рижскому самоуправлению, которое в 2021 году работало с оборотом в 161,117 млн ​​евро, что на 7,1% меньше, чем в 2020 году. С другой стороны, прибыль компании увеличилась в 3,1 раза и составила 3,049 млн евро, согласно публичной информации компании.