Полиция Латвии нашла в Валмиере угнанный из Таллинне внедорожник, сообщила пресс-служба полиции Эстонии.
Видео ⟩ Угнанный в Таллинне автомобиль нашли в Валмиере
Угнанный в Таллинне автомобиль нашли в Валмиере
Автомобиль Toyota Land Cruiser 2020 года выпуска был украден из частного дома в Таллинне около 3:00 часов ночи во вторник, 7 февраля.
Кража была обнаружена на следующее утро владельцем машины, который сам находится в отпуске за границей, но наблюдал за происходящим дома по камерам видеонаблюдения. На них видно, как двое мужчин в масках подходят к машине, заводят ее и уезжают.
Эстонская полиция сообщила о краже своим коллегам в соседних странах. Вскоре от латвийской полиции поступила информация о том, что автомобиль найден брошенным в Валмиере.
Преступников, укравших автомобиль в Таллинне, до сих пор разыскивают.
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