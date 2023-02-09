Фото ⟩ Эксклюзивный Ferrari провалился в шахту лифта в автоцентре

Неудачный день случился в дилерском центре Ferrari в штате Флорида - сотридникам пришлось объяснять причины повреждения Ferrari Roma стоимостью 220 тысяч долларов.

Фотографии вызывают много разных вопросов, но самый главный - как этот роскошный автомобиль оказался в самом низу шахты лифта?

Фото: Palm Beach County Fire Rescue/Facebook

В этом автоцентре для перемещения автомобилей в выставочный зал, расположенный на верхнем этаже, используется лифт.

Когда автомобиль стал выезжать, и уже наполовину покинул лифт, тот самопроизвольно пришел в движение. В итоге суперкар скатился в шахту.

На фотографиях видно, что при падении машина получила серьезные визуальные повреждения. Информации о пострадавших в аварии нет.

Фото: Palm Beach County Fire Rescue/Facebook

Прежде чем приступить к работе на месте, спасателям пришлось устранить утечку топлива из автомобиля. Для того чтобы вытащить Ferarri Roma из шахты, спасатели использовали различные технические средства - эвакуатор с 14-метровой стрелой, а также лебедку.

Самая низкая цена такого автомобиля - от 220 000 в зависимости от года выпуска. Автомобиль имеет "твин-турбо", 3,9-литровый двигатель V8 мощностью 611 лошадиных сил.