Ежегодный фестиваль общения Lampa всегда предлагал мероприятия на трех языках - латышском, русском и английском. Для двух последних всегда был обязателен синхронный перевод. Этот год не станет исключением, несмотря на лозунги "Atkrievisko Latviju" (в переводе с латышского языка - "Дерусифицируй Латвию". - Прим. ред.) определенной части общества, в эфире "Кто вам платит?" сообщила организатор фестиваля Ирина Кузнецова.
Кузнецова: "Общение на разных языках - наша ценность и сила"
"В правилах ничего не менялось. У нас изначально было три языка. Это латышский, английский и русский. Возможно, в этом году будут заявки на украинском языке, кто знает. А так, в принципе, в этом плане ничего не меняется. Мы остаемся открытой площадкой для диалога. И, конечно же, перевод нужен и важен, потому что не все люди знают русский язык, не все люди знают английский язык, и мы очень хотим, чтобы все поучаствовали в дискуссии, в общении, в диалоге и все поняли и услышали друг друга", - пояснила Ирина Кузнецова.
На возможное возмущение в латвийском сегменте Twitter о том, "насколько уместно продолжать говорить на русском языке на фестивале общения в Латвии", Кузнецова говорит: "Если появятся вопросы, мы, конечно, ответим. Но мы не собираемся цензурировать наши идеи о том, что это действительно единая площадка и платформа для диалога, из-за людей, которые представляют, мне кажется, очень небольшой процент населения Латвии.
Для нас общение на разных языках является ценностью. И мы как организаторы всегда уважаем латышский язык. Никто никогда не может нас упрекнуть.
Это наше условие, чтобы все мероприятия, даже на английском, не говоря уже о русском, переводились.
Если будут какие-то претензии, мы ответим. Но мы не будем запрещать людям высказываться на разных языках. Мне кажется, это наши ценности, это наша сила. И если мы не слышим друг друга - и мы всегда говорим о социальных пузырях, - по крайней мере, может быть, на Lampe мы встретимся и выйдем из своих "Твиттеров" и поговорим лично, потому что очень многие исследования показывает, что общение и разговор тет-а-тет, когда ты видишь мимику лица, когда ты видишь эмоции, это что-то меняет, это меняет к лучшему, это ведет к большему пониманию".
Кузнецова также отметила изъян микроблога Twitter - там очень много анонимов. Особенно ее огорчает, когда СМИ начинают цитировать и таким образом популяризировать анонимные профили. Она надеется, что в будущем возрастет практика цитировать только те твиты, у авторов которых указаны имя и фамилия.
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