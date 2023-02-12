Кузнецова: "Общение на разных языках - наша ценность и сила"

"В правилах ничего не менялось. У нас изначально было три языка. Это латышский, английский и русский. Возможно, в этом году будут заявки на украинском языке, кто знает. А так, в принципе, в этом плане ничего не меняется. Мы остаемся открытой площадкой для диалога. И, конечно же, перевод нужен и важен, потому что не все люди знают русский язык, не все люди знают английский язык, и мы очень хотим, чтобы все поучаствовали в дискуссии, в общении, в диалоге и все поняли и услышали друг друга", - пояснила Ирина Кузнецова.