Семья Камбала, пара Жигаевых, Кристап Зутис и Элина Пакалне на одном экране? Это значит только одно - на RUS TVNET выходит новый выпуск викторины "Латвия для весёлых".
Камбала, Жигаевы, Зутис и Пакалне! На RUS TVNET выйдет игра ко Дню всех влюбленных
Камбала, Жигаевы, Зутис и Пакалне! На RUS TVNET выйдет игра ко Дню всех влюбленных
Февраль - месяц любви, искренних признаний и теплых эмоций. Именно такой и получилась наша викторина. В преддверии Дня святого Валентина RUS TVNET собрал известные латвийские пары и семьи, чтобы "посоревноваться" в милых и интересных вопросах о самом романтичном дне в году!
Участники новой игры "Латвия для весёлых":
- Латвийский боксер Кристап Зутис и тиктокер Элина Пакалне, которые не так давно публично объявили о своих отношениях;
- Звезда латвийских реалити-шоу Ольга Камбала и ее дочь Лукерия. Муж Ольги Каспар не смог прийти на игру, поэтому она взяла с собой свою старшую дочь, семья - это ведь тоже про любовь;
- Тренер и блогер Юрий Жигаев и его супруга, блогер и модель Светлана Жигаева.
Во время игры участники узнавали что-то новое, спорили, шутили, просили подсказки и делились своими трогательными и местами интимными историями о любви. Новый выпуск викторины "Латвия для весёлых" выйдет 14 февраля!
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