Камбала, Жигаевы, Зутис и Пакалне! На RUS TVNET выйдет игра ко Дню всех влюбленных

Февраль - месяц любви, искренних признаний и теплых эмоций. Именно такой и получилась наша викторина. В преддверии Дня святого Валентина RUS TVNET собрал известные латвийские пары и семьи, чтобы "посоревноваться" в милых и интересных вопросах о самом романтичном дне в году!