На станции техосмотра в Сигулде выхлопные газы машины оценивали "на глаз"

В конце прошлого года и в начале этого Павел из Мурьяны был частым гостем на сигулдской станции техосмотра CSDD. Там за короткий отрезок времени четыре раза забраковали его дизельный Chrysler Grand Voyager.

Все четыре раза автомобиль получал неудовлетворительную оценку 2 за сильное дымление. Дефект устанавливался без проведения замеров выхлопных газов. В ходе первых трех проверок были констатированы и другие дефекты, с которыми нельзя принимать участие в дорожном движении, однако единственная неудовлетворительная оценка во время четвертой проверки была связана именно с дымом. Павел считает, что замер выхлопных газов "на глаз" - неправильный метод тестирования.

Когда в Сигулде машину забраковали в четвертый раз, Павел из Сигулды сразу же поехал на станцию техосмотра в Лимбажи, где "на глаз" ничего не оценивали, проверили выхлопные газы при помощи измерительного прибора, выяснилось, что задымление в пределах нормы (0,28 кубометра).

Так как клиент обратился в CSDD с официальным заявлением, специалисты технического департамента CSDD рассмотрят жалобу, выяснив, правильно ли делали работу сотрудники станции техосмотра в Сигулде, сообщил представитель CSDD Мартиньш Малмейстерс.

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