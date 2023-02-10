Россия выпустила 71 ракету - Украина сбила 61

В период времени с 21:50 четверга до 12:00 пятницы российская армия запустила 43 крылатые ракеты H-101 и H-555, а также 28 крылатых ракет Kalibr, сообщил Залужный.

Кроме того, по украинским городам было выпущено 35 зенитных ракет S-300, а также семь произведенных Ираном дронов Shahed.

Украинская армия уничтожила также пять дронов.

Крылатые ракеты были выпущены со стратегических бомбардировщиков Ту-95 из Каспийской морской акватории и окрестностей Волгодонска в Ростовской области, а также с судов в Черном море.

В свою очередь, ракеты S-300 были выпущены из Белгородской области и из оккупированных территорий в Запорожской области.