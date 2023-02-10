В четверг вечером и в пятницу утром россияне выпустили в сторону Украины 71 крылатую ракету, из которых 61 сбили украинские зенитчики, сообщил главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный.
Россия выпустила 71 ракету - Украина сбила 61
Россия выпустила 71 ракету - Украина сбила 61
В период времени с 21:50 четверга до 12:00 пятницы российская армия запустила 43 крылатые ракеты H-101 и H-555, а также 28 крылатых ракет Kalibr, сообщил Залужный.
Кроме того, по украинским городам было выпущено 35 зенитных ракет S-300, а также семь произведенных Ираном дронов Shahed.
Украинская армия уничтожила также пять дронов.
Крылатые ракеты были выпущены со стратегических бомбардировщиков Ту-95 из Каспийской морской акватории и окрестностей Волгодонска в Ростовской области, а также с судов в Черном море.
В свою очередь, ракеты S-300 были выпущены из Белгородской области и из оккупированных территорий в Запорожской области.
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