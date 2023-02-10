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Россия выпустила 71 ракету - Украина сбила 61

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Россия выпустила 71 ракету - Украина сбила 61
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Дрон Shahed 136 над Киевом 17 октября 2022 года.
Дрон Shahed 136 над Киевом 17 октября 2022 года. Фото: STRINGER/REUTERS

В четверг вечером и в пятницу утром россияне выпустили в сторону Украины 71 крылатую ракету, из которых 61 сбили украинские зенитчики, сообщил главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный.

В период времени с 21:50 четверга до 12:00 пятницы российская армия запустила 43 крылатые ракеты H-101 и H-555, а также 28 крылатых ракет Kalibr, сообщил Залужный.

Кроме того, по украинским городам было выпущено 35 зенитных ракет S-300, а также семь произведенных Ираном дронов Shahed.

Украинская армия уничтожила также пять дронов.

Крылатые ракеты были выпущены со стратегических бомбардировщиков Ту-95 из Каспийской морской акватории и окрестностей Волгодонска в Ростовской области, а также с судов в Черном море.

В свою очередь, ракеты S-300 были выпущены из Белгородской области и из оккупированных территорий в Запорожской области.

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