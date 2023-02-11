Генерал США Ходжес: С самолетами Украина победит в этом году

"Если мы продолжим поддерживать этот уровень (поддержки. - Ред.), Украина совершенно точно победит, тут нет никаких сомнений. Но это может занять до пяти лет, за это время множество невинных людей будут убиты. Чем раньше мы предоставим им возможность добиться решающего исхода, тем скорее все закончится. Я верю, что это (война. - Ред) может закончиться в этом году. Украина может победить Россию и вынудить ее покинуть Крым и Донбасс. Как долго это будет продолжаться, зависит от нас", - подчеркнул Ходжес в интервью DW в пятницу, 10 февраля.