Часть автомобилей, конфискованных у латвийских водителей, которые сели за руль пьяными, могут передать Украине, тем самым помогая в борьбе с российскими войсками. Такое предложение высказал министр финансов Арвил Ашераденс после встречи с группой волонтеров из Twitter-конвоя, сообщает TV3 Ziņas.
Видео ⟩ Конфискованные у пьяных водителей автомобили могут передать Украине
На следующей неделе это будет обсуждаться в более широком кругу правящей коалиции.
Площадь, где стоят автомобили, подаренные жителями Латвии украинским борцам за свободу, заполнена. Но на самом деле ситуация достаточно драматичная - волонтеры говорят, что эти автомобили могут быть уничтожены за несколько дней.
Видео: Сюжет TV3 Ziņu (на латышском языке)
Доставку подаренных автомобилей украинцам в Латвии обеспечивают волонтеры из Twitter-конвоя, которые недавно встретились с министром финансов. Обе стороны пришли к общему выводу - часть конфискованных автомобилей может быть передана Украине.
Представитель Twitter-конвоя Рейнис Познякс осмотрел конфискованные автомобили на стоянке Службы государственных доходов (VID).
"Из того, что мы видели, все они работают - есть даже такие, которые могут пригодиться украинскому спецназу", - сказал он.
На стоянке находится 650 конфискованных машин, треть из которых изъята у пьяных водителей. Состояние их очень разное, но для Украины годится практически любой автомобиль. Российские войска регулярно уничтожают украинскую технику артиллерийскими обстрелами.
"Конечно, лучше всего подходит любая полноприводная машина, микроавтобусы. Но я говорю - любой машине можно найти применение! Есть те, что подходят для нулевой первой линии, другие подходят для снабжения блокпостов, для перемещения медиков. Любой машине, которая ездит, можно найти применение", - рассказывает Познякс программе.
Для передачи конфискованных автомобилей украинской стороне необходимы изменения в законах, и министр финансов Арвил Ашераденс пообещал их продвигать.
Пока не ясно, сколько времени потребуется, чтобы внести изменения в законе. По оценке Ашераденса уже в понедельник, 13 февраля, вопрос может быть вынесен на повестку коалиции, а парламенту может понадобиться месяц или шесть недель для завершения дальнейших формальностей.
"Некоторые машины были очень дорогими. Было бы, наверное, смешно отправить туда Maserati, есть машины, которые еле ездят. Такие тоже отправлять не стоит. Но если какая-то из машин может пригодиться, то я буду более чем счастлив, если смогу помочь украинцам", - сказал министр финансов программе.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!