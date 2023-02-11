Видео ⟩ Конфискованные у пьяных водителей автомобили могут передать Украине

На следующей неделе это будет обсуждаться в более широком кругу правящей коалиции.

Площадь, где стоят автомобили, подаренные жителями Латвии украинским борцам за свободу, заполнена. Но на самом деле ситуация достаточно драматичная - волонтеры говорят, что эти автомобили могут быть уничтожены за несколько дней.

Видео: Сюжет TV3 Ziņu (на латышском языке)

Доставку подаренных автомобилей украинцам в Латвии обеспечивают волонтеры из Twitter-конвоя, которые недавно встретились с министром финансов. Обе стороны пришли к общему выводу - часть конфискованных автомобилей может быть передана Украине.

Представитель Twitter-конвоя Рейнис Познякс осмотрел конфискованные автомобили на стоянке Службы государственных доходов (VID).

"Из того, что мы видели, все они работают - есть даже такие, которые могут пригодиться украинскому спецназу", - сказал он.

На стоянке находится 650 конфискованных машин, треть из которых изъята у пьяных водителей. Состояние их очень разное, но для Украины годится практически любой автомобиль. Российские войска регулярно уничтожают украинскую технику артиллерийскими обстрелами.