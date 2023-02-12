Умер великий театральный режиссер Михаил Груздов

Михаил Груздов родился в 1953 году в Валмиере. Учился на режиссерском факультете Театрального института имени Евгения Вахтангова, в начале девяностых работал директором петербургского театра-студии "Перекресток", был главным режиссером этого театра и преподавал актерское мастерство и режиссуру в Санкт-Петербургской театральной академии.

С 1993 года начал ставить спектакли в латвийских театрах. С 2001 года он являлся доцентом Латвийской академии культуры, педагогом актерского мастерства, а также магистром педагогической режиссуры. В 2002 году по приглашению и поддержке актерской труппы стал художественным руководителем театра "Дайлес". С 2005 по 2009 год Михаил Груздов был главным режиссером театра "Дайлес".

Груздов также ставил спектакли в других латвийских театрах, в том числе в Новом Рижском театре, Национальном театре, Лиепайском театре, Валмиерском театре и Рижском русском театре им. Михаила Чехова.

Поставив ряд блестящих спектаклей на сцене Латвийского национального театра, неоднократно удостаивался номинаций Spēlmaņu nakts и наград за лучшие спектакли.

В 2008 году режиссер был награжден орденом Трех звезд.

Работы режиссера привлекали внимание качественным содержанием, поисками духовности, а сам режиссер - требованием максимального личного присутствия актеров, человеческой открытости и целеустремленности.

Михаил Груздов навсегда останется уважаемым и любимым режиссером актеров и театральных деятелей.

Выражаем соболезнование семье Михаила Груздова, поклонникам таланта его и всей театральной семье.