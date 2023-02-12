У берегов Китая обнаружили неопознанный летающий объект

СМИ сообщают, что Китай готовится сбить неопознанный летающий объект. Газета Global Times сообщила, что загадочный летающий объект был замечен в воскресенье, 12 февраля, около города Жичжао в восточно-китайской провинции Шаньдун.

Неизвестно, что это за летающий объект. Сейчас это самая обсуждаемая тема в китайских социальных сетях - предположительно, потому, что схожие инциденты произошли в США и Канаде.

Правительство США утверждает, что Китай использовал воздушный шар в шпионских целях. Китайское правительство заявляет, что летающий объект был "гражданским беспилотным метеозондом", который случайно отклонился от своего первоначального маршрута из-за сильного ветра.

Вашингтон и Оттава не могут или не хотят раскрыть, откуда взялись неопознанные летающие объекты, один из которых был сбит минувшей ночью над Канадой, а другой - над Аляской в ​​пятницу, 10 февраля. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что неопознанный летающий объект потерпел крушение на севере страны. Остатки объекта будут собраны и исследованы.

"Радиолокационная аномалия" над Монтаной

Министр обороны Канады заявила, что это был цилиндрический объект меньшего размера, чем предполагаемый китайский воздушный шар-шпион, но похожий по внешнему виду. Объект летел на высоте 40 000 футов (около 12 километров) и представлял угрозу для движения гражданских самолетов. Об был сбит в 15:41 по местному времени (21:41 по центральноевропейскому времени).

В субботу, 11 февраля, воздушное пространство над американским штатом Монтана было временно закрыто из-за "радиолокационной аномалии". Североамериканское командование объявило, что для оценки ситуации были отправлены истребители. "Но самолет не смог идентифицировать какие-либо объекты, которые могли бы иметь отношение к радиолокационным измерениям", - сказали власти США.