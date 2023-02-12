Омоновец, ответственный за расстрел людей в Латвии, занимал высокие посты в Приднестровье и ДНР

Приднестровье используется Россией для предотвращения вступления Молдовы в Евросоюз, потому что такой замороженный конфликт не позволяет четко определить границы Молдовы. В начале войны в Украине были опасения, что Путин планирует проводить операции с участием частей российской армии, остававшихся в Приднестровье с 1990-х годов.

В апреле прошлого года было совершено несколько провокаций. Вероятно, для того, чтобы создать почву для прихода России и "наведения порядка".

Напомним, тогда трое мужчин из гранатометов обстреляли здание спецслужбы Приднестровья.

Директор Центра геополитических исследований Марис Анджан поясняет: "Это почерк России. Создавать замороженные конфликты, которые могут быть реанимированы в любой момент. Такие конфликты потенциально есть в нескольких местах. Это Приднестровье на территории Молдовы, Южная Осетия, Абхазия на территории Грузии, Нагорный Карабах на территории Азербайджана.

Там, конечно, история другая. А совсем недавно аналогичная история была с так называемыми Луганской и Донецкой народными республиками.

Там, где Россия создает такие территории, они даже признаются как независимые. Конечно, это мало связано с государственностью. А Приднестровье, безусловно, было оставлено Россией в качестве карты на будущее. Как для Молдовы, так и для Украины, и это способ контролировать судьбу этой страны".