На этой неделе международные следователи заявили, что есть "определенные признаки" того, что президент России Владимир Путин лично одобрил поставку ракеты, сбившей малайзийский авиалайнер в 2014 году. Однако реальных шансов привлечь к ответственности его или других причастных к этому делу нет. Во время этой трагедии лидером непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) был человек, который 30 лет назад имел непосредственное отношение к попыткам воспрепятствовать восстановлению независимости Латвии, сообщает программа Nekā personīga.
Омоновец, ответственный за расстрел людей в Латвии, занимал высокие посты в Приднестровье и ДНР
В начале 1990-х рижский ОМОН во взаимодействии со спецподразделениями МВД советского режима осуществил десятки вооруженных нападений на различные государственные учреждения. Убил 7 литовских таможенников, устроил более десяти провокационных взрывов и избил сотни людей. Во время баррикад в Литве и Латвии также пролилась кровь жителей.
Рита Аксенока была одним из следователей, которые собирали доказательства зверств ОМОНа, чтобы в мирное время можно было привлечь к уголовной ответственности как можно больше "черных беретов". Удалось даже допросить нескольких омоновцев, показания которых явились существенными доказательствами по делу.
Одного омоновца вычислили, отвели в лес и расстреляли всей группой. Чтобы не могли определить, кто именно виновен в преступлении. Но, как вспоминает Аксенока в одном из интервью, она ушла из прокуратуры, протестуя против неправильного хода следствия. Обвинения за эти годы были предъявлены 74 омоновцам, но к уголовной ответственности привлечены только 15 человек.
Молдова и непризнанное международным сообществом Приднестровье были местами, где укрылись многие военные после расформирования ОМОНа. В том числе и из Риги. Среди них высокопоставленный омоновец Владимир Антюфеев.
По информации, имеющейся в распоряжении Генпрокуратуры Латвии, во время августовского путча бойцы рижского ОМОНа под командованием Антюфеева обстреляли микроавтобус, который принадлежал юрмальскому Дому творчества. В результате погиб шофер Раймонд Салминьш.
Антюфеев считается главным человеком, который построил систему репрессивных органов Приднестровья и спецслужбы. Он много лет занимал должность министра внутренних дел этой территории.
Это как Северная Корея в Восточной Европе, так ситуацию в Приднестровье описывает молдавский журналист-расследователь Владимир Торик.
"Владимир Антюфеев... Мы знаем, что он бежал из Латвии в Молдову и руководил сепаратистским движением в восточных районах Молдовы, в Приднестровье. И несколько десятилетий в Приднестровье Антюфеев возглавлял местный КГБ. Напомним, что де-юре Приднестровье входит в состав Молдовы.
Он был главным чекистом и главным политическим полицейским в Приднестровье. Он со всем разобрался. Он руководил уничтожением оппозиции и превращением Приднестровья в маленькую Северную Корею в Восточной Европе", - говорит журналист RISE Moldova Владимир Торик.
Группа молдавских журналистов-расследователей RISE Moldova обнаружила людей из российских спецслужб, которые вербуют своих сторонников в Молдове и пытаются тайно повлиять на парламентские и президентские выборы.
А одним из влиятельных игроков до 2014 года был Антюфеев из рижского ОМОНа.
Но незадолго до того, как Россия захватила Крым, на тогда еще подконтрольной Украине территории появляется Антюфеев. Позже Антюфеев публично рассказывает, как с его помощью был оккупирован Крым. Через несколько месяцев его отправляют наводить порядок в Донбассе.
Приднестровье используется Россией для предотвращения вступления Молдовы в Евросоюз, потому что такой замороженный конфликт не позволяет четко определить границы Молдовы. В начале войны в Украине были опасения, что Путин планирует проводить операции с участием частей российской армии, остававшихся в Приднестровье с 1990-х годов.
В апреле прошлого года было совершено несколько провокаций. Вероятно, для того, чтобы создать почву для прихода России и "наведения порядка".
Напомним, тогда трое мужчин из гранатометов обстреляли здание спецслужбы Приднестровья.
Директор Центра геополитических исследований Марис Анджан поясняет: "Это почерк России. Создавать замороженные конфликты, которые могут быть реанимированы в любой момент. Такие конфликты потенциально есть в нескольких местах. Это Приднестровье на территории Молдовы, Южная Осетия, Абхазия на территории Грузии, Нагорный Карабах на территории Азербайджана.
Там, конечно, история другая. А совсем недавно аналогичная история была с так называемыми Луганской и Донецкой народными республиками.
Там, где Россия создает такие территории, они даже признаются как независимые. Конечно, это мало связано с государственностью. А Приднестровье, безусловно, было оставлено Россией в качестве карты на будущее. Как для Молдовы, так и для Украины, и это способ контролировать судьбу этой страны".
Теперь, после всего случившегося, журналистам удалось отследить, как Антюфеев регулярно въезжал в Украину по поддельному паспорту до 2014 года и летал из Одессы в Москву.
Молдавские журналисты говорят, что если бы украинцы нейтрализовали Антюфеева на ранней стадии, это могло бы повлиять на то, что произошло позже в Крыму и Донбассе.
Не далее как 8 лет назад в СМИ Латвии появилась информация о том, что бывший офицер ОМОНа Антюфеев объявлен нашей страной в международный розыск. Однако, как подтвердила Генеральная прокуратура, Латвия в настоящее время этого человека больше не ищет.
Министр юстиции считает, что Латвия должна обеспечить, чтобы такие люди, как Антюфеев, до конца жизни находились во всех розыскных списках.
За эти годы в Латвии были осуждены омоновцы, которые являлись исполнителями приказов. Гораздо активнее действует Литва, которая до сих пор ищет омоновцев. А также пытается привлечь их к ответственности за содеянное, чем вызывает резкое осуждение со стороны России.
7 лет назад тогдашний генеральный прокурор Эрик Калнмейерс публично заявил, что в Латвии больше невозможно преследовать омоновцев. Поскольку в Литве эти преступления расценивались как геноцид, то они не имеют срока давности. Однако в Латвии применение насилия расценивается как государственная измена и злоупотребление служебным положением.
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