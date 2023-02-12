В воскресенье, 12 февраля, стало известно, что скончался Вадим Абдрашитов. Известному режиссеру было 78 лет.
Скончался режиссер Вадим Абдрашитов
Скончался режиссер Вадим Абдрашитов
О его смерти сообщили в Союзе кинематографистов России.
Причина смерти пока неизвестна.
Вадим Абдрашитов был режиссером таких картин, как "Охота на лис" (1980), "Остановился поезд" (1982), "Парад планет" (1984), "Плюмбум, или опасная игра" (1986), "Слуга" (1988), "Время танцора" (1997).
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