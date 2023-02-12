Видео ⟩ С Каргина и Красовицкого взыскано только 2% от всей суммы долга. Почему?

После финансового кризиса прошло более 10 лет, но дело банка Parex продолжается. С бывших владельцев банка, Валерия Каргина и Виктора Красовицкого, удалось взыскать только пять миллионов, что составляет лишь несколько процентов от суммы, которую они должны вернуть государству по приговору суда, сообщает TV3 Ziņas.