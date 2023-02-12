После финансового кризиса прошло более 10 лет, но дело банка Parex продолжается. С бывших владельцев банка, Валерия Каргина и Виктора Красовицкого, удалось взыскать только пять миллионов, что составляет лишь несколько процентов от суммы, которую они должны вернуть государству по приговору суда, сообщает TV3 Ziņas.
Видео ⟩ С Каргина и Красовицкого взыскано только 2% от всей суммы долга. Почему?
Суд постановил взыскать с бывших владельцев банка Parex Валерия Каргина и Виктора Красовицкого в пользу государства 210 миллионов евро.
Недавно квартиру и дом Каргина продали с аукциона. За оба объекта было взыскано менее миллиона евро - дом был продан за 451 000 евро. Квартира на улице Альберта - за 485 000 евро.
"Имеющаяся у нас информация, безусловно, свидетельствует о том, что бывшие акционеры очень своевременно предприняли действия по передаче наиболее важных активов другим лицам, в том числе близким родственникам.
Также до заключения инвестиционного договора, с которым государство приобрело банк Parex, было установлено, что оба акционера присвоили средства, то есть сняли максимальную сумму средств со счетов в банке, но теперь эти два актива фактически идентифицированы", - сказала член правления REAP.
Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas (на латышском языке)