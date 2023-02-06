Фото ⟩ Квартиру и дом Каргина продали с аукциона

Квартира на улице Альберта 8 в Риге общей площадью 117,1 квадратных метра была продана с аукциона за 485 000 евро. Оценка недвижимости и стартовая цена аукциона составила 210 000 евро, а шаг аукциона - 5 000 евро. Цена аукциона не включает налог на добавленную стоимость (PVN).

Галерея: Проданное имущество Валерия Каргина

С другой стороны, дом в Юрмале был продан с аукциона за 451 000 евро. Земельный участок общей площадью 3 356 квадратных метров (в аренде находится часть земельного участка площадью 1 464 квадратных метров) и жилой дом на участке общей площадью 341,9 кв. м (в т.ч. открытая площадь 95,9 кв. м) и гараж площадью 102,2 кв. м были выставлены на торги по адресу улица Пиестатнес 11, Юрмала. Оценка недвижимости и стартовая цена аукциона составила 443 000 евро, а шаг аукциона - 8 000 евро. Цена аукциона не включает PVN.

На обоих аукционах взыскателем выступило государственное предприятие Reap.

Уже сообщалось, что 8 декабря прошлого года вступил в силу приговор Рижского окружного суда, которым удовлетворено требование принадлежащего государству предприятия Reap против бывших собственников и членов правления Parex banka Валерия Каргина и Виктора Красовицкого о взыскании в солидарном порядке убытков в размере 81 180 583 евро

Рижский окружной суд сначала отклонил иск Reap, но компания подала кассационную жалобу, и Верховный суд полностью отменил приговор и вернул дело на повторное рассмотрение.

Во второй раз окружной суд вынес решение в пользу Reap, и оно не было обжаловано в предусмотренные сроки.

Иск связан с ранее рассмотренным гражданским делом, в котором компания Reverta, правопреемник обязательств и прав Parex banka, пыталась взыскать с двух бывших владельцев банка 85,5 млн евро.