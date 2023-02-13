Видео ⟩ Опасный маневр: три машины одновременно пытались обогнать грузовики на трассе

Стоит отметить, что видео снято 12 декабря 2021 года, но привычки агрессивных водителей, подвергающих опасности других участников дорожного движения, не меняются. Вот пример того, что нельзя делать на дороге.

На видеозаписи видно, что как только автомобиль проезжает по встречной полосе, два других автомобиля начинают маневр, чтобы обогнать два грузовика.

Затем внезапно сбоку от автора видео появляется третья машина, которая мчится по обочине. Агрессивный водитель чуть не зацепил автомобиль автора видео, а владелец красной машины, кажется, замечает Audi и пропускает ее.

Когда автор видео обгоняет оба грузовика, агрессивный водитель Audi уже далеко. Следует отметить, что во всех случаях на дороге перед выполнением любого маневра необходимо обязательно проверить, можно ли безопасно выполнить конкретное действие.

В этом случае автор видео, скорее всего, не удостоверился в безопасности обгона, потому что Audi очень быстро оказалась сбоку. Такое мнение под видео высказали и другие водители.

Видео: Опасный обгон в Польше