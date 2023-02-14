Кто он - таинственный спутник Аминаты?

"Свой день рождения я отпраздновала тихо и спокойно. Этот день я посвятила полностью себе - утром пошла в спа, потом пошла в ресторан, а вечер провела дома", - призналась Амината.

Она отметила, что ей нравится примерять на себя роль тридцатилетней женщины. "Больше нет того чувства, которое было в 29 лет: скоро будет 30, я уже не знаю, что буду делать. Я дождалась 30 лет, со мной ничего не случилось. Я успокоилась", - смеется певица.

Как обычно, Аминта скрывает свои планы, а особенно личную жизнь. Однако не раз ее видели с молодым человеком по имени Никита Лебедев. Никита рядом с Аминатой на всех концертах, поддерживает и спешит на помощь на каждом шагу - таскает вещи подруги, поправляет ее наряд.

Как отмечает Kas Jauns, на церемонию Muzikālā banka в Даугавпилсе Никита и Амината пришли вместе. Они не любят афишировать свои отношения, но после мероприятия на афтепати, когда коллеги Аминаты пустились в веселый пляс, она провела вечер, прижимаясь к возлюбленному.

Какое-то время назад Амината и Никита познакомились на пляже во время игры в волейбол. Однако она всегда предпочитала держать эту часть своей жизни при себе. Певица рассказывает о своих чувствах в музыке.

В соцсетях Никита указал, что состоит в отношениях с Аминатой Савадого.

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