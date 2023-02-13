Центр госязыка предлагает изменить название украинской гривны на латышском языке

В настоящее время национальную валюту Украины в латышском языке в основном называют ​​"гривной".

Также Центр госязыка решил, что национальная трагедия Украины - голод, искусственно вызванный советской властью в 1932-1933 годах, - может быть переведена на латышский язык как holodomors ("голодомор") согласно произношению этого слова на украинском языке.