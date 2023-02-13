Комиссия экспертов латышского языка Центра государственного языка рекомендует называть национальную валюту Украины на латышском языке hrivna, а не grivna, как это было ранее, пишет LETA со ссылкой на Latvijas Vēstnesis.
Центр госязыка предлагает изменить название украинской гривны на латышском языке
Центр госязыка предлагает изменить название украинской гривны на латышском языке
В настоящее время национальную валюту Украины в латышском языке в основном называют "гривной".
Также Центр госязыка решил, что национальная трагедия Украины - голод, искусственно вызванный советской властью в 1932-1933 годах, - может быть переведена на латышский язык как holodomors ("голодомор") согласно произношению этого слова на украинском языке.
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