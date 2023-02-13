Пн, 13.02.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Центр госязыка предлагает изменить название украинской гривны на латышском языке

rus.tvnet.lv
Центр госязыка предлагает изменить название украинской гривны на латышском языке
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments 1
Украинские гривны. Иллюстративное фото
Украинские гривны. Иллюстративное фото Фото: Cloudy Design/Shutterstock

Комиссия экспертов латышского языка Центра государственного языка рекомендует называть национальную валюту Украины на латышском языке hrivna, а не grivna, как это было ранее, пишет LETA со ссылкой на Latvijas Vēstnesis. 

В настоящее время национальную валюту Украины в латышском языке в основном называют ​​"гривной".

Также Центр госязыка решил, что национальная трагедия Украины - голод, искусственно вызванный советской властью в 1932-1933 годах, - может быть переведена на латышский язык как holodomors ("голодомор") согласно произношению этого слова на украинском языке.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх