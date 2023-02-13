В центре Риги у Rolls-Royce класса люкс закончилось топливо. Водитель показал, как действовать

Очевидец рассказал, что случившееся было запечатлено в понедельник, 13 февраля, на улице Элизабетес недалеко от перекрестка с улицей Сатеклес.

Читатель не указал, но можно предположить, что водитель с канистрой направился на соседнюю топливозаправочную станцию, чтобы залить в нее горючее.

Читатель отметил, что упомянутое транспортное средство - Rolls-Royce Phantom. Стоимость транспортных средств класса люкс трудно определить, так как это зависит от года выпуска. Самые дорогие и новейшие модели могут стоить более 450 тыс. евро.

В Латвии такие автомобили очень редки.

В контексте Rolls-Royce можно упомянуть, что два года назад во дворе многоэтажного дома в Пурвциемсе сгорела модель этого автопроизводителя Wrath 2015 года, стоимость которой примерно 150 тысяч евро.