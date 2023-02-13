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В возрасте 86 лет умерла дирижер Лига Приедите

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В возрасте 86 лет умерла дирижер Лига Приедите
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Дирижер Лига Приедите
Дирижер Лига Приедите Фото: Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola

9 февраля этого года в возрасте 86 лет умерла учительница и дирижер Лига Приедите, свидетельствует сообщение Цесисской средней музыкальной школы имени Альфреда Калниня.

Вся жизнь Приедите была связана с Цесисом, хорами Цесиса и ее единственным местом работы с 1960 года. Калниня в Цесисской музыкальной средней школе продолжила работу вплоть до конца прошлого года.

Прощание с Приедите состоится 16 февраля с 12:00 до 13:00 в концертном зале "Цесис", по адресу ул. Раунас, 12.

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