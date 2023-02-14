Пара показала счет за ужин в таллиннском ресторане - 749 евро. Что они такое ели?

Сюда любят прилетать журналисты и любители гастрономического туризма со всего мира, чтобы насладиться обслуживанием высшего уровня и качеством еды. Но и местные жители из числа тех, которые иногда позволяют себе пороскошествовать, не отстают. Так, одна влюбленная пара из Таллинна решила разнообразить свой досуг и поужинать в новом для них месте. Тем более, что в прошлом году ресторан 180° by Matthias Diether, находящийся в Ноблесснере, был удостоен высокой награды - одной мишленовской звезды.

Выражения "звезда Мишлен", "мишленовский ресторан" знакомы каждому, кто когда-либо хоть немного интересовался высокой кухней. По своему статусу мишленовская звезда приближается, в представлении многих, к покорению условного кулинарного Эвереста: выше только небо.

Путеводители Мишлен выпускаются двух видов: Зеленый и Красный. Первый посвящен достопримечательностям стран и городов, а второй содержит те самые звездные рейтинги ресторанов. Однако в Красном гиде можно найти не только звезды, в нем масса полезной информации для гурмана и просто голодного туриста.

Вот он, счет в столичном мишленовском ресторане:

Счет за ужин на двоих в таллиннском ресторане Фото: Личный архив автора

Судя по всему, пара выбрала столик шефа и меню из шести блюд для каждого. В этом случае гостей обслуживает Маттиас Дитер собственной персоной на открытой кухне.

Чашка кофе здесь стоит 6 евро, бутылочка воды 6 евро, помимо меню из шести блюд, также предлагается возможность за отдельную плату в 120 евро продегустировать 10 граммов черной икры.

Читательница портала Limon.ee сказала, что их знакомые оставили на двоих 1200 евро за ужин. "Мы еще скромно посидели", - говорит она.