Apple и Google, а также производители смартфонов, такие как Samsung, регулярно выпускают обновления программного обеспечения и операционной системы для устранения различных недостатков. Пользователи телефонов имеют дурную привычку практически бесконечно откладывать обновления ПО, тем самым ставя под угрозу безопасность своих данных (и не только).
Кажущаяся невинной ошибка, которую допускает почти каждый пользователь смартфона
Как сообщает CNBC, для большинства пользователей откладывание обновлений не кажется чем-то серьезным, но это может иметь ужасные последствия, поскольку старые операционные системы или версии программного обеспечения более уязвимы для хакерских атак.
Именно поэтому эксперты по кибербезопасности подчеркивают, что как только появится новое обновление системы, его нельзя долго откладывать - желательно обновить устройство как можно скорее.
В настройках телефона есть опция, что обновления могут устанавливаться автоматически. Если такой опции нет, то в момент, когда доступно новое обновление, пользователи замечают, что на экране то и дело выскакивает уведомление о необходимости установить обновление. Это может раздражать, но так лучше для пользователя.
Такие компании, как Apple, Samsung и Google, создающие операционную систему Android, постоянно работают над улучшением безопасности пользователей и удобством работы, поэтому периодически выпускаются обновления, которые включают в себя различные новые функции, такие как защита телефона от кибератак, а также предлагают другие виды средств защиты.
Где безразличие пользователей встречается с технологиями
Этот феномен исследователи называют "адаптированной прокрастинацией". Исследователи из университетов Теннесси и Мюнхена рассматривают преднамеренное откладывание обновлений как "стратегию смирения" пользователя, связанную с негативной реакцией на каждое обновление. Пользователи могут не захотеть перегружать свой мозг новой информацией и заново изучать некоторые хорошо изученные функции телефона. В результате развивается равнодушие, что губительно для техники - промедление с обновлением может привести к тому, что устройство пострадает.
"Это часть психологии человека. Я обойду это или найду способ обойти эти обновления. Поэтому есть возможность настроить телефон на автоматическое обновление, и людям не придется испытывать негативные эмоции", - сказал эксперт по кибербезопасности из Мэриленда Ричард Форно.
Варианты обновления Apple и Google
Apple предлагает два варианта: либо позволить телефону обновляться автоматически, либо сделать это вручную. Телефоны Android обычно имеют три варианта - автоматический, мануальный и отложенный. Однако все рассчитаны на то, чтобы рано или поздно обновить телефон. Автоматические обновления устанавливаются, когда доступно новое обновление, мануальный вариант позволяет выбрать конкретное время для установки обновления, а отложенный вариант позволяет отложить обновление на 30 дней. По прошествии этих 30 дней пользователь получает сообщение о том, что необходимо обновить телефон.
Эксперты не советуют ждать 30 дней.
"Нормальному пользователю следует это сделать в течение недели. Есть пользователи, которые сталкиваются с большими рисками, поэтому им нельзя игнорировать эти уведомления", - заявил Джастин Капос, профессор компьютерных наук в Школе Тендона Нью-Йоркского университета.
Хакеры концентрируются на недостатках
В среднем разработчики операционных систем выпускают большое количество обновлений, которые сосредоточены не только на новых функциях, но и на аспектах безопасности, поэтому пользователям следует как можно скорее перейти на более новую версию системы.
Обновления меньшего масштаба, выпускаемые в среднем раз в месяц, предназначены для создания "заплаток" безопасности, то есть исправления различных уязвимостей, эксплуатируемых хакерами.
Те пользователи, которые игнорируют обновления, рискуют тем, что хакеры могут использовать уязвимости системы в своих интересах и даже вывести устройство из строя, похитив при этом важную и личную информацию.
"Если вы не обновите свой телефон, вы рискуете стать уязвимым для атак. Если об уязвимости стало известно и есть обновление, которое ее устраняет, это тоже следует сделать. В противном случае хакеры быстро воспользуются этими лазейками в своих интересах", - говорит эксперт Катлин Мориати.
Она предупреждает, что в руки хакеров может попасть особенно "чувствительная" информация, например, пароли и доступы к различным приложениям и социальным сетям. Попадание пароля в неправильные руки может создать ситуацию, когда пользователь больше не сможет использовать ранее доступные ему инструменты.
Обновления становятся все "легче"
Несколько лет назад обновления программного обеспечения были "тяжелыми" - они занимали много памяти, поэтому процесс установки также был более длительным. Обновления также выходили реже, поэтому хакеры чаще "взламывали" пользовательские устройства.
Однако в последние годы Apple и Samsung сделали обновления "более легкими" - они меньше и более частые, что затрудняет взлом устройств пользователей хакерами.
"Обновления имеют более высокий уровень надежности, потому что эта разработка также значительно прогрессирует. Обновления представляют собой меньшую проблему, чем пять или десять лет назад", - сказал Мориати.
Как Apple, так и Samsung разработали новую систему, позволяющую обновлять телефон без перезагрузки в экстренных ситуациях (при обнаружении серьезной уязвимости). Она доступна для устройств Apple, начиная с iOS 16.2, и для устройств Android, начиная с 10-й версии системы.
"Такие экстренные обновления фактически не мешают жизни пользователя, так как он быстро получает новейшие решения безопасности и нет необходимости перезагружать устройство. Также пользователь получает подробную информацию о внедренном обновлении", - говорит Форно.
Проблемы с батареей смартфона
Одной из причин, по которой пользователи избегают обновлений, является убеждение, что "обновления сокращают срок службы батареи и замедляют работу телефона". Да, во время загрузки обновления может быть больший расход батареи и телефон может работать медленнее, но после установки обновления таких проблем быть не должно.
"Телефон потребляет заряд батареи, когда устанавливает обновление, выполняет все необходимые процессы проверки. В первые два дня после крупного обновления телефон обычно "съедает" больше энергии, так как системе требуется больше времени для полноценной работы после обновления", - говорит Форно.
В том случае, если после обновления время автономной работы действительно значительно сокращается, об этом знают производители операционной системы, поэтому оперативно выпускается еще одно обновление, устраняющее проблему.
Самой большой проблемой потенциально может быть доступная память на устройстве. Учитывая, что некоторые обновления потребляют больше данных, пользователю может потребоваться что-то удалить, чтобы на телефоне было достаточно места для обновления.
"Обычный пользователь должен регулярно следить за тем, чтобы у него была резервная копия на случай, если в какой-то момент появится более крупное обновление и его нельзя откладывать", - говорит Форно.
Возраст важен
Обновления программного обеспечения не гарантируют, что телефон будет в безопасности всегда. Учитывая, что Apple, Samsung и другие производители телефонов регулярно выпускают новые серии устройств, старые устройства со временем теряют поддержку программного обеспечения. Например, iOS 16 доступна на всех моделях iPhone, начиная с восьмого поколения. Samsung гарантирует не менее четырех лет поддержки обновлений Android и не менее пяти лет обновлений безопасности для своих последних устройств.
Программное обеспечение - это один из факторов, но также важно обращать внимание на "аппаратные" или физические компоненты, такие как микрочипы, которые также могут повлиять на безопасность устройства.
Ясно, что более новая модель обеспечивает более высокий уровень безопасности, чем старый телефон. Но это не значит, что пользователям старых телефонов теперь нужно бежать в магазин и покупать новое устройство. Остается довериться производителям телефонов и операционных систем - бросить вредную привычку откладывать обновления и позволить телефону получать самые свежие обновления. Тогда устройство тоже будет в безопасности, вне зависимости от того, куплено оно сегодня утром или три года назад.
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