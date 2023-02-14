Кажущаяся невинной ошибка, которую допускает почти каждый пользователь смартфона

Те пользователи, которые игнорируют обновления, рискуют тем, что хакеры могут использовать уязвимости системы в своих интересах и даже вывести устройство из строя, похитив при этом важную и личную информацию.

"Если вы не обновите свой телефон, вы рискуете стать уязвимым для атак. Если об уязвимости стало известно и есть обновление, которое ее устраняет, это тоже следует сделать. В противном случае хакеры быстро воспользуются этими лазейками в своих интересах", - говорит эксперт Катлин Мориати.

Она предупреждает, что в руки хакеров может попасть особенно "чувствительная" информация, например, пароли и доступы к различным приложениям и социальным сетям. Попадание пароля в неправильные руки может создать ситуацию, когда пользователь больше не сможет использовать ранее доступные ему инструменты.

Обновления становятся все "легче"

Несколько лет назад обновления программного обеспечения были "тяжелыми" - они занимали много памяти, поэтому процесс установки также был более длительным. Обновления также выходили реже, поэтому хакеры чаще "взламывали" пользовательские устройства.

Однако в последние годы Apple и Samsung сделали обновления "более легкими" - они меньше и более частые, что затрудняет взлом устройств пользователей хакерами.

"Обновления имеют более высокий уровень надежности, потому что эта разработка также значительно прогрессирует. Обновления представляют собой меньшую проблему, чем пять или десять лет назад", - сказал Мориати.