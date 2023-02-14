В ближайшие четыре года должна быть закрыта или организована еще десятая часть латышских школ. Это предусмотрено проектом плана действий правительства, а Министерство образования и науки (МОН) уже приступило к формированию рабочей группы, которая должна решить, какие школы нуждаются в изменениях и как их добиться, пишет Latvijas avīze.
Газета: В Латвии планируют реформировать примерно 60 школ
В проекте плана действий говорится: "Процесс реорганизации и ликвидации затронет примерно 10 процентов учебных заведений, что повысит качество образования, безопасность и благополучие учащихся, минимальные месячные ставки заработной платы педагогов и рабочую нагрузку педагогов, предоставив при этом возможности самоуправлениям по получению кредитов и грантов для улучшения учебной среды в школах".
Крайний срок выполнения данного пункта плана - 30 июня 2026 года.
Поскольку в настоящее время в Латвии насчитывается 647 общеобразовательных учреждений, можно сделать вывод, что изменения коснутся примерно 60 школ. Из 42 специализированных школ в результате реформы должна остаться только 31, а остальные будут преобразованы.
Несмотря на написанное в проекте плана, советник министра образования и науки по стратегической коммуникации Сергей Анцупов отметил в беседе с Latvijas Avīze, что пока рано говорить о конкретном количестве школ, которые будут закрыты или реорганизованы: формируется специальная рабочая группа, в результате работы которой будет определено, сколько школ могут затронуть изменения.
Как известно, школьная сеть в Латвии претерпевает изменения давно и количество школ в последние годы значительно сократилось. По данным Центрального статистического управления, в 2010 году в Латвии было 858 школ, то есть сейчас их количество уменьшилось более чем на двести.
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