Газета: В Латвии планируют реформировать примерно 60 школ

В проекте плана действий говорится: "Процесс реорганизации и ликвидации затронет примерно 10 процентов учебных заведений, что повысит качество образования, безопасность и благополучие учащихся, минимальные месячные ставки заработной платы педагогов и рабочую нагрузку педагогов, предоставив при этом возможности самоуправлениям по получению кредитов и грантов для улучшения учебной среды в школах".

Крайний срок выполнения данного пункта плана - 30 июня 2026 года.

Поскольку в настоящее время в Латвии насчитывается 647 общеобразовательных учреждений, можно сделать вывод, что изменения коснутся примерно 60 школ. Из 42 специализированных школ в результате реформы должна остаться только 31, а остальные будут преобразованы.

Несмотря на написанное в проекте плана, советник министра образования и науки по стратегической коммуникации Сергей Анцупов отметил в беседе с Latvijas Avīze, что пока рано говорить о конкретном количестве школ, которые будут закрыты или реорганизованы: формируется специальная рабочая группа, в результате работы которой будет определено, сколько школ могут затронуть изменения.

Как известно, школьная сеть в Латвии претерпевает изменения давно и количество школ в последние годы значительно сократилось. По данным Центрального статистического управления, в 2010 году в Латвии было 858 школ, то есть сейчас их количество уменьшилось более чем на двести.