В Сигулде зверски убили жеребенка. Государственная полиция возбудила уголовное дело.
В Сигулде зверски убили жеребенка. Полиция возбудила уголовное дело
Информация, размещенная в социальных сетях, свидетельствует о том, что в Сигулде на улице Телевизияс, где разводят лошадей, в одном из загонов были обнаружены части тела жеребенка и его внутренние органы.
Туловище и одна нога животного не найдены.
Автор поста в социальных сетях утверждал, что совместно с сотрудниками Госполиции, приглашенным ветеринаром и экспертами был сделан вывод о том, что животное было расчленено в загоне с помощью ручных инструментов. После чего тело из загона было перемещено на автомобиле в сторону улиц Земеню, Целтниеку и Огу, а возможно, и дальше.
В Государственной полиции подтвердили, что в отделение полиции Сигулды поступила информация об упомянутом случае, по которому возбуждено уголовное дело по статье Уголовного закона Латвии - за жестокое обращение с животным, в результате которого наступила его смерть.
Обстоятельства гибели жеребенка, указанные автором заявления, в полиции не комментируют.
Такое преступление наказывается лишением свободы на срок до трех лет, либо привлечением к общественным работам, либо штрафом.
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