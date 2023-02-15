Мюнхенский доклад: могут ли Россия и Китай претендовать на мировое лидерство?

В 2007 году на ней выступил Владимир Путин со своей известной "Мюнхенской речью", в которой он заявил о том, что мировому порядку нужна многополярность, а не только зависимость от доминирующего мнения США. Тогда эту речь восприняли как подготовку к новой холодной войне.

В 2022 году Россия впервые за последние 23 года не приняла участие в этой конференции, отказавшись из-за начавшейся войны. В этом году форум также пройдет без российских официальных лиц - их на конференцию не позвали. Зато от России приглашены оппозиционеры Михаил Ходорковский и Гарри Каспаров (оба признаны Минюстом РФ "иностранными агентами"). Конференция стартует 17 февраля.

Анастасия Голубева, корреспондентка Русской службы Би-би-си:

Основная тема доклада Мюнхенской конференции поднимает классический спор в теории международных отношений, появившийся еще до Второй мировой войны. Это дебаты между сторонниками либерального и реалистического подхода.