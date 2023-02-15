Более 100 украинцев не пустили в Латвию за год, они угрожали безопасности страны

Канал TV3 сообщал, что в начале февраля не было позволено пересечь границу Латвии 14 украинцам, которые являются заключенными, освобожденными на оккупированных территориях. Министр внутренних дел Марис Кучинскис отметил, что за этими 14 последовало еще несколько человек, так что возможно, что это спецоперация с целью внедрить на территорию Латвии людей, которые не ищут здесь убежища. В то же время нельзя исключать, что Россия пытается переправить через границу заключенных, завербованных группой наемников "Вагнер".

По информации VDD, нет данных, указывающих на то, что 73 человека, которые не получили разрешения на въезд в Латвию в выходные, связаны с "Вагнером". Вышеупомянутым иностранцам было отказано во въезде в Латвию в связи с выявленными VDD рисками для национальной безопасности.

В связи с попытками лиц проникнуть в Латвию имеющаяся в распоряжении службы информация в настоящее время не указывает на какие-либо новые существенные тенденции, связанные с угрозами национальной безопасности Латвии.

19 сентября прошлого года вступили в силу ограничения на въезд в Латвию граждан России - обладателей краткосрочных шенгенских виз - в несущественных целях, таких как туризм и отдых. Аналогичные ограничения ввели Эстония, Литва и Польша.