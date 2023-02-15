С начала вторжения России в Украину более чем 100 украинским гражданам было отказано во въезде в Латвию в связи с выявленными Службой государственной безопасности (VDD) угрозами для национальной безопасности, сообщили агентству LETA в VDD.
Более 100 украинцев не пустили в Латвию за год, они угрожали безопасности страны
С 24 февраля прошлого года VDD в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной осуществляет усиленный контроль иностранцев, въезжающих в Латвию через пункты пересечения восточной границы.
Когда в ходе досмотра выясняются сведения, свидетельствующие о рисках, которые иностранец представляет для национальной безопасности Латвии, VDD дает погранохране рекомендацию отказать ему во въезде в страну.
Иностранцы, желающих въехать в Латвию из России или Беларуси, подлежат проверке независимо от их гражданства.
Въезд в Латвию в основном запрещается иностранцам, в том числе гражданам Украины, которые своими действиями и публичными заявлениями поддерживают агрессию и интересы России, а также причастны к различной преступной деятельности.
Во время переговоров эти лица часто предоставляют ложную информацию, а также отказываются удостоверить свою готовность соблюдать нормы латвийского законодательства. Учитывая специфику, в VDD не стали более подробно комментировать методику работы и факторы риска, на которые служба обращает особое внимание.
По данным Госпогранохраны, за последние сутки семерым гражданам Украины и одному гражданину России было отказано во въезде в Латвию по соображениям безопасности. В минувшие выходные по соображениям безопасности отказано во въезде в Латвию 73 гражданам Украины, Белоруссии, России и Румынии.
Канал TV3 сообщал, что в начале февраля не было позволено пересечь границу Латвии 14 украинцам, которые являются заключенными, освобожденными на оккупированных территориях. Министр внутренних дел Марис Кучинскис отметил, что за этими 14 последовало еще несколько человек, так что возможно, что это спецоперация с целью внедрить на территорию Латвии людей, которые не ищут здесь убежища. В то же время нельзя исключать, что Россия пытается переправить через границу заключенных, завербованных группой наемников "Вагнер".
По информации VDD, нет данных, указывающих на то, что 73 человека, которые не получили разрешения на въезд в Латвию в выходные, связаны с "Вагнером". Вышеупомянутым иностранцам было отказано во въезде в Латвию в связи с выявленными VDD рисками для национальной безопасности.
В связи с попытками лиц проникнуть в Латвию имеющаяся в распоряжении службы информация в настоящее время не указывает на какие-либо новые существенные тенденции, связанные с угрозами национальной безопасности Латвии.
19 сентября прошлого года вступили в силу ограничения на въезд в Латвию граждан России - обладателей краткосрочных шенгенских виз - в несущественных целях, таких как туризм и отдых. Аналогичные ограничения ввели Эстония, Литва и Польша.
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