Владелец допускает, что безжалостно убитый в Сигулде жеребенок будет съеден

Владелец лошадей Марис рассказывает, что от животного остались только голова и три ноги. По территории были разбросаны и внутренности жеребенка.

Марис отмечает, что тушу животного увезли, вероятно, для дальнейшей реализации.

По мнению Мариса, жеребенка, скорее всего, съедят, однако сложно судить, пойдет мясо на стол людям или же домашним животным. Кроме теории ужина хозяин допускает и возможность того, что убийцы осуществили преступления с целью развлечения.

Полиция начала уголовный процесс по статье о жестоком обращении с животными, за что грозит лишение свободы на срок до трех лет, общественные работы или денежный штраф.

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