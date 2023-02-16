В возрасте 82 лет умерла американская актриса Ракель Уэлч. Об этом сообщает журнал People со ссылкой на ее менеджера.
Умерла Ракель Уэлч, она сыграла в фильме "Миллион лет до нашей эры"
Родственники актрисы сообщили, что недавно она перенесла болезнь, которая и послужила причиной смерти.
Ракель Уэлч начала сниматься в кино в середине 1960-х, сыграв в фильме "Фантастическое путешествие", в котором врачей уменьшают до микроскопических размеров и посылают по кровеносной системе ученого.
Роль в картине "Миллион лет до нашей эры" принесла Уэлч известность и звание секс-символа.
В 1974 году актриса получила премию "Золотой глобус" за роль Констанции Бонасье в фильме "Три мушкетера: Подвески королевы".
В 1995 году Уэлч вошла в ТОП-100 самых сексуальных звезд Empire, а в рейтинге секс-символов XX века по версии журнала Playboy она занимала третье место. В СМИ ее окрестили "самой желанной женщиной 1970-х".
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