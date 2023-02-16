В Юрмале стартует цикл встреч "Жизнь как кино"

Жизнь самого Клода Лелуша определилась примерно в том же возрасте: родители подарили восьмилетнему мальчику первую кинокамеру, с которой тот уже не расставался. Дебютировал он как оператор короткометражных фильмов, а уже в 13 лет получил приз конкурса дебютов Каннского кинофестиваля. Приехав с туристической группой в советскую Москву и случайно попав на киностудию "Мосфильм", Лелуш два дня работал ассистентом оператора на съемках фильма "Летят журавли". В банках от икры вывез пленку с рассказом о том, как это было, и приложил все усилия, чтобы картина Калатозова попала в Канны - там она получила Золотую пальмовую ветвь. Сам Клод свою Золотую пальмовую ветвь и двух "Оскаров" заработал чуть позже, в 28 лет, за свой самый известный фильм "Мужчина и женщина". По жизни он был настоящим "баловнем судьбы" - ровно так называется другой его известный фильм с Бельмондо в главной роли. А своим творчеством Лелуш изменил немало судеб совершенно неизвестных ему людей.