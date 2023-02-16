17 февраля в 19:00 на вилле Морберга (Dzintaru prospekts 54, Дзинтари) состоится первая встреча в рамках нового творческого проекта режиссера и продюсера Екатерины Ланской "Жизнь как кино". Через призму своей страсти к киноискусству и огромного опыта успешной работы в многочисленных творческих проектах Екатерина поведет беседу о том, как любимые режиссеры и фильмы превращают будни в праздники, а жизнь - в чудо. Тема первой встречи: "Клод Лелуш: покой и счастье в моей судьбе" - о любимом и главном режиссере в жизни Екатерины.
В Юрмале стартует цикл встреч "Жизнь как кино"
Идея рассказов о талантливых режиссерах и их влиянии на жизнь своих зрителей родилась буквально на съемочной площадке - на днях в латвийский прокат с аншлагами вышел фильм Инары Колмане "Молоко матери", в котором Екатерина Ланская выступила в роли ассоциативного продюсера. Работа с яркими, талантливыми людьми вдохновила Екатерину на создание нового проекта - "Жизнь как кино".
Творчество французского режиссера Клода Лелуша оказывает поистине судьбоносное влияние на жизни многих людей, и однажды оно сыграло важную роль в судьбе самой Екатерины. "Фильм Клода Лелуша "Мужчина и женщина" — любимое кино моих родителей. Они могли бесконечно его пересматривать. Я была принята в этот кружок поклонников Лелуша лет в семь, - рассказывает Екатерина. - В мою память четко впечатался кадр, где героиня Анук Эме идет с двумя детьми и собакой по берегу моря. Она знает, что где-то далеко ждет встречи ее любимый Мужчина. Я сказала себе: хочу так - покой и счастье. Позже, когда я впервые попала в Юрмалу, поняла, что этот и есть мой кадр из Лелуша. Когда родился мой сын Платон, я почувствовала, что пора - мы всей семьей переехали в Латвию. О чем ни секунды не жалею".
Жизнь самого Клода Лелуша определилась примерно в том же возрасте: родители подарили восьмилетнему мальчику первую кинокамеру, с которой тот уже не расставался. Дебютировал он как оператор короткометражных фильмов, а уже в 13 лет получил приз конкурса дебютов Каннского кинофестиваля. Приехав с туристической группой в советскую Москву и случайно попав на киностудию "Мосфильм", Лелуш два дня работал ассистентом оператора на съемках фильма "Летят журавли". В банках от икры вывез пленку с рассказом о том, как это было, и приложил все усилия, чтобы картина Калатозова попала в Канны - там она получила Золотую пальмовую ветвь. Сам Клод свою Золотую пальмовую ветвь и двух "Оскаров" заработал чуть позже, в 28 лет, за свой самый известный фильм "Мужчина и женщина". По жизни он был настоящим "баловнем судьбы" - ровно так называется другой его известный фильм с Бельмондо в главной роли. А своим творчеством Лелуш изменил немало судеб совершенно неизвестных ему людей.
Лекция Екатерины Ланской пройдет в формате творческой беседы: сильное кино и яркий режиссер - лишь повод задать зрителям самые важные вопросы и спровоцировать их на поиск ответов в своей жизни.
Инициатором и продюсером цикла встреч "Жизнь как кино" выступила Ирина Цой, организатор и участник многочисленных культурных событий в Латвии. Уже обозначены темы следующих мероприятий с участием Екатерины Ланской: пророческий Ларс фон Триер и его "Меланхолия", спасительный Роберто Бениньо и "Жизнь прекрасна", неутомимый Стивен Спилберг и главные картины в его фильмографии.
По мотивам каждой встречи будет снята документальная зарисовка, и все зрители будут иметь возможность побывать в роли актеров.
Екатерина Ланская (KATUFILM) - автор идеи и продюсер цикла публичных диалогов "Философии на воде", режиссер и продюсер многочисленных фестивалей, телевизионных проектов, видеоработ, обладатель главной награды Лондонской международной кинопремии L.I.M.P.A, фестивалей Paris International Short Festival и New York International Women Festival. Продюсер документального фильма Maja/Home/Дом про легендарный род князей Голициных. В начале февраля в широкий прокат вышла полнометражная картина "Молоко матери", в работе над которой Екатерина выступила ассоциативным продюсером.
Галерея: Режиссер и продюсера Екатерины Ланской
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