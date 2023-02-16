Самый известный drag queen Латвии впервые рассказал о пластических операциях

В гостях у Дависа побывал ведущий программы Slavenības. Bez filtra Наурис Брикманис, чтобы узнать о его опыте пребывания в Турции, о том, как проходит его восстановление и какие планы на будущее.

В обществе часто бытует мнение, что пластические бьюти-процедуры делают только женщины, но это совсем не так. В передаче ​Амуна Давис рассказывает, что этот вид хирургии пользуется спросом и у мужчин, но это не обсуждается публично.

Во время разговора Кименис упоминает, что делал небольшие записи по ходу всего процесса и скоро будет готов поделиться ими в своем блоге, где будет показан весь процесс работы.

"Я ездил в Турцию на несколько пластических операций и снимал небольшие документальные эпизоды. Покажу все с нуля - и операцию, и ход восстановления, который был отнюдь не легким. Эти эпизоды покажут все - мой первый раз после операции, использование оборудования, душ и все такое!" - рассказал Давис.

Это год перемен для Дависа, который он начал с операции, и она не будет единственной. В настоящее время он проходит период восстановления, который включает в себя посещение тренажерного зала с личным тренером. На конец ноября уже запланирована следующая операция, которую он намерен провести публично.

"Именно эту операцию я проведу публично, потому что она связана с мужской генетикой. Я провел большую часть своей жизни, задаваясь вопросом, почему у меня это. Но когда я искал информацию, оказалось, что эта проблема есть у каждого второго мужчины, при этом ее можно устранить с помощью простой операции", - сказал Давис.

Желаем скорейшего выздоровления и будем следить за дальнейшими планам и намерениям Амуны Давис.