Warner Bros. работает над фильмом "Гарри Поттер и проклятое дитя"

Сообщается, что новый фильм будет основана на пьесе "Проклятое дитя", которая шла на сцене с лета 2016 года.

"В настоящее время Warner Bros изучает, как вывести "Проклятое дитя" на большой экран", - заявил инсайдер. В киностудии обсуждают возможность превратить пьесу в два фильма, каждый из которых будет не менее длинным, чем спектакль.

Источник британской газеты заявил, что все, кто работает над проектом хотят вернуть на экран главных звезд, включая Дэниела Рэдклиффа.

"Все, кто работает в "мире Гарри", хотят, чтобы Дэниел вернулся, но сначала нужно согласовать количество фильмов, переработанный сценарий и бюджет», - утверждают собеседники издания.

Warner Bros. думал экранизировать "Проклятое дитя" еще в 2016 году, но этому помешали съемки франшизы "Фантастические твари".